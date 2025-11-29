Handelspanel – Order-Grid

Wie öffne ich ein Order-Grid?

Gehen Sie zum Abschnitt „Order-Grid“ und wählen Sie Folgendes aus:

1️⃣ Typ – Limit oder Stop,

2️⃣ Menge,

3️⃣ Volumen,

4️⃣ Schritt,

5️⃣ Take-Profit,

6️⃣ Stop-Loss.

✅ Fertig! TradePanel erstellt nun jedes Mal, wenn Sie eine Order oder Position eröffnen, ein Order-Grid dafür.

Beispielsweise wurden folgende Einstellungen vorgenommen:

1️⃣ Rastertyp – Limit

2️⃣ Menge – 5 Orders

3️⃣ Volumen – Geometrische Progression

4️⃣ Schrittweite – 200 Punkte

5️⃣ Take Profit – Take-Profit-Preis der Master-Order

6️⃣ Stop-Loss – Stop-Loss-Preis der Master-Order

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verkauf öffnen", und TradePanel öffnet eine Position mit einem Order-Grid: