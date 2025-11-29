Handelspanel – Order-Grid

0
Wie öffne ich ein Order-Grid?
Gehen Sie zum Abschnitt „Order-Grid“ und wählen Sie Folgendes aus:
1️⃣ Typ – Limit oder Stop,
2️⃣ Menge,
3️⃣ Volumen,
4️⃣ Schritt,
5️⃣ Take-Profit,
6️⃣ Stop-Loss.
✅ Fertig! TradePanel erstellt nun jedes Mal, wenn Sie eine Order oder Position eröffnen, ein Order-Grid dafür.
Beispielsweise wurden folgende Einstellungen vorgenommen:
1️⃣ Rastertyp – Limit
2️⃣ Menge – 5 Orders
3️⃣ Volumen – Geometrische Progression
4️⃣ Schrittweite – 200 Punkte
5️⃣ Take Profit – Take-Profit-Preis der Master-Order
6️⃣ Stop-Loss – Stop-Loss-Preis der Master-Order
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verkauf öffnen", und TradePanel öffnet eine Position mit einem Order-Grid: