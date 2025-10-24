Warum Sie Timeless Chart für MT5 benötigen

MetaTrader 5 ist eine der beliebtesten Handelsplattformen der Welt — aber ehrlich gesagt fehlen einige wichtige Funktionen standardmäßig. Zum Beispiel: benutzerdefinierte Zeitrahmen (auch in Sekunden), Renko-Charts, Tick-Charts, Footprint-Charts, Volumenprofile, VWAP, Markt-Replay … und vieles mehr.

Ist Ihnen noch mehr eingefallen? Wahrscheinlich ist Ihre Wunschliste sogar länger.

Bisher bedeutete der Zugriff auf solche erweiterten Funktionen in MT5 meist das Installieren zahlreicher Indikatoren oder EAs — jeder mit eigenen Einschränkungen, Fehlern und unnötiger Belastung.

Timeless Charts verändert das vollständig.

Mit einem einzigen, einheitlichen EA können Sie all diese Funktionen freischalten — entwickelt für jede Art von Trader, vom langfristigen Positionshändler bis zum Order-Flow-/Footprint-Spezialisten.

Das erhalten Sie mit Timeless Charts:



Benutzerdefinierte Zeitrahmen in Sekunden/Minuten/Stunden/Tagen, tickbasiert, rangebasiert, Renko, Line Break, Kagi, Point & Figure.

Order-Flow-/Volumenwerkzeuge: Cluster / Footprints, Balkenstatistiken, Volumenprofile, VWAP.

Eine vollständige Suite technischer Indikatoren (ADX, ATR, Bollinger-Bänder, MACD, RSI usw.) sowie Zeichenwerkzeuge (Fibonacci, Kanäle, Regression, VWAP-Profile).

Chart-Synchronisation: Zeichnungen und Fadenkreuz werden über mehrere Charts mit demselben Symbol synchronisiert.

Eine stabile und vereinte Lösung: keine Vielzahl von Add-ons mehr, die Ihr System verlangsamen oder Konflikte verursachen.

Zusammengefasst: Warum mit Dutzenden unvollständigen Tools kämpfen, wenn Sie einen leistungsstarken Motor haben können, der MT5 auf das Niveau der fortschrittlichsten Chart-Plattformen bringt?