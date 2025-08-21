Kontrollieren Sie den Spread, schützen Sie Ihr Kapital

⚡ Scalper Investor EA — Kontrolliere den Spread, schütze dein Kapital

Bist du es leid, EAs zu nutzen, die wochenlang nichts tun oder mit Martingale und Grids ganze Konten in die Luft jagen?

👉 Scalper Investor EA arbeitet mit einer reinen Scalping-Logik — keine Tricks, kein Glücksspiel. Nur saubere Einstiege und striktes Risikomanagement.

Basierend auf einer Reversal-Strategie mit dem Keltner-Kanal fängt dieser EA kurzfristige Pullbacks präzise ab, jedoch nur dann, wenn der Markt alle Bedingungen erfüllt: Volatilität ✅, Trendfilter ✅, klares Signal ✅, keine verrückten Spreads oder Slippage ✅.

Und das Beste: Ein Trend-Following-Modul ist bereits in Arbeit (kostenloses Upgrade). Kauf ihn jetzt und sichere dir die Chance, bevor der Preis steigt.















👉Scalper Investor EA bietet auch spezielle Funktionen für den Goldhandel - https://www.mql5.com/it/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller







🔑 Hauptmerkmale

📊 Reversal-Strategie — zielt auf den besten Einstiegspunkt während der Markt-Pullbacks

💹 Unterstützung für 11 Währungspaare: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, EURGBP und weitere

⏱ M15 & H1 Timeframes — geeignet sowohl für schnelle Bewegungen als auch für langsamere Swings

🛡 Fokus auf Risiko — harter SL bei jedem Trade, kein Martingale, kein Grid

⚡ One Shot, One Pair — kein Positionsaufbau, keine übermäßige Exponierung

🌍 Prop-Firm kompatibel — volle Konformität mit FTMO / MFF Regeln, niedriger schwebender Drawdown

💵 Niedrige Einstiegshürde — ab nur 500 $, Hebel 1:30+ (RAW/ECN-Konten empfohlen)





Natürlich, Worte allein reichen nicht aus. Deshalb habe ich zwei Monitoring-Konten eingerichtet, damit du sehen kannst, wie sich Scalper Investor tatsächlich auf dem Live-Markt verhält. Wirf einen Blick auf diese Signale und du wirst sofort erkennen, wie stabil er ist. Das ist erst der Anfang seines großen Wachstums, aber schon jetzt kannst du sein enormes Potenzial erkennen 👉 Link zu den Signalen













Kehren wir nun ein wenig zur Theorie zurück und werfen wir einen Blick auf die technischen Merkmale von Scalper Investor EA.

Unten teile ich einen kombinierten Test über 11 verschiedene Währungspaare.

Dieser Test zeigt, wie sich Scalper Investor verhält, wenn er alle empfohlenen Paare gleichzeitig handelt.













