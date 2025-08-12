Bomber Corporation EA M15 Testergebnisse

Also, Leute, hier veröffentliche ich die Testergebnisse für den M15-Zeitrahmen des Expert Advisors Bomber Corporation.

In diesem Zeitrahmen wird der Handel aktiver sein, da sich der Kurschart wesentlich stärker bewegt – etwa viermal so stark wie im Stundenchart –, was durchaus Sinn ergibt.

Was die Testergebnisse betrifft, könnt ihr unten sehen, wie sich der Bomber Corporation Expert Advisor bei verschiedenen Währungspaaren schlägt. Dies wird ein Forex-Portfolio sein.

In Zukunft werde ich versuchen, weitere Assets für den Bomber Corporation zu finden, darunter Edelmetalle und Kryptowährungen.





BOMBER CORPORATION EA - https://www.mql5.com/en/market/product/146150?source=Site+Profile+Seller

Aber vorerst sprechen wir über Forex-Währungspaare, und ich werde die Testergebnisse veröffentlichen, die ich für den Handel optimieren konnte.

Leute, ich habe diesen Test über den historischen Zeitraum von 2018 bis 2025 durchgeführt. Dies ist ein Test mit fester Lotgröße, ohne automatische Kapitalverwaltung. Mit anderen Worten: Wir sehen hier die reine Effizienz, nicht verschleiert durch mathematische Tricks – einfach nur eine feste Lotgröße, die die tatsächliche Performance der Handelsstrategie am besten zeigt.





AUDCAD

AUDUSD

EURAUD

EURCAD

EURCHF

EURGBP

EURNZD

EURUSD

GBPAUD

GBPCAD

GBPUSD

NZDCAD

NZDUSD





Also, Leute, mit dem Programm QuantAnalyzer können wir all diese Testdiagramme zu einem einzigen zusammenfassen und sehen, wie es auf einem einzelnen Handelskonto funktionieren würde.

Aber lasst mich euch daran erinnern – dies ist mit fester Lotgröße, und wir betrachten hier einfach nur die Performance der Handelsstrategie. Unser Ziel ist es, zu sehen, wie sie ohne automatische Kapitalverwaltung handelt, damit wir reinen Handel ohne irgendwelche mathematischen Tricks beobachten können.







