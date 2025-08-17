Wie funktioniert EA Bomber Corporation?

Hey Leute!



In diesem Video werde ich euch genau erklären, wie der Bomber Corporation EA funktioniert und was wirklich unter der Haube seiner Trading-Strategie steckt.

Also, hier ist der Deal: Im Kern dieses EAs steckt mein Divergence Bomber Indikator, den ich bereits 2015 entwickelt habe. Ja, das ist fast schon ein Jahrzehnt her! Ich habe ihn jahrelang selbst gehandelt, und er lieferte immer solide und konstante Ergebnisse. Fun Fact: Die allererste Version wurde für MT4 programmiert, weil im Jahr 2015 fast niemand auf MT5 gehandelt hat.













Bomber Corporation EA located here





Wenn ihr wirklich verstehen wollt, wie Bomber Corporation den Abzug betätigt, müsst ihr zuerst wissen, wie der Divergence Bomber funktioniert. Klingt logisch, oder? Denn der Divergence Bomber ist buchstäblich das Herzstück des Trading-Algorithmus von Bomber Corporation.

Also schaut euch mein Video an, um genau zu sehen, wovon ich spreche und wie sich das Ganze in den Charts abspielt.









Das ist im Grunde die Idee hinter dem Bomber Corporation EA – im Inneren läuft mein eigens entwickelter Divergenz-Erkennungsalgorithmus .

Und um sicherzustellen, dass das System mit dem sich ständig verändernden Markt Schritt hält, werde ich alle 6 Monate aktualisierte Set-Dateien für die Trading-Parameter veröffentlichen. So bleibt der EA immer fein abgestimmt und bereit, unter den aktuellen Marktbedingungen zu handeln. Außerdem solltet ihr euch auch einige meiner anderen EAs anschauen, die gerade richtig stark performen:





