- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
660
盈利交易:
659 (99.84%)
亏损交易:
1 (0.15%)
最好交易:
6.37 USD
最差交易:
-0.11 USD
毛利:
2 006.51 USD (240 175 pips)
毛利亏损:
-0.11 USD (11 pips)
最大连续赢利:
422 (1 290.09 USD)
最大连续盈利:
1 290.09 USD (422)
夏普比率:
1.89
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.21%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
6 天
采收率:
18240.00
长期交易:
335 (50.76%)
短期交易:
325 (49.24%)
利润因子:
18241.00
预期回报:
3.04 USD
平均利润:
3.04 USD
平均损失:
-0.11 USD
最大连续失误:
1 (-0.11 USD)
最大连续亏损:
-0.11 USD (1)
每月增长:
26.76%
年度预测:
324.67%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.11 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
35.89% (888.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|44
|CADCHF#
|40
|EURNZD#
|36
|USDCHF#
|36
|USDCAD#
|35
|GBPCHF#
|34
|EURAUD#
|34
|GBPCAD#
|33
|EURCHF#
|32
|GBPUSD#
|32
|GBPNZD#
|31
|EURGBP#
|29
|NZDCAD#
|29
|NZDCHF#
|28
|NZDUSD#
|28
|GBPAUD#
|27
|AUDCHF#
|27
|EURCAD#
|26
|AUDNZD#
|24
|AUDUSD#
|23
|EURUSD#
|18
|AUDCAD#
|13
|GOLD#
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY#
|133
|CADCHF#
|120
|EURNZD#
|109
|USDCHF#
|109
|USDCAD#
|107
|GBPCHF#
|103
|EURAUD#
|103
|GBPCAD#
|100
|EURCHF#
|96
|GBPUSD#
|98
|GBPNZD#
|95
|EURGBP#
|88
|NZDCAD#
|91
|NZDCHF#
|93
|NZDUSD#
|85
|GBPAUD#
|83
|AUDCHF#
|81
|EURCAD#
|78
|AUDNZD#
|73
|AUDUSD#
|69
|EURUSD#
|54
|AUDCAD#
|39
|GOLD#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY#
|20K
|CADCHF#
|9.6K
|EURNZD#
|19K
|USDCHF#
|8.7K
|USDCAD#
|15K
|GBPCHF#
|8.2K
|EURAUD#
|16K
|GBPCAD#
|14K
|EURCHF#
|7.7K
|GBPUSD#
|9.8K
|GBPNZD#
|17K
|EURGBP#
|6.6K
|NZDCAD#
|13K
|NZDCHF#
|7.4K
|NZDUSD#
|8.4K
|GBPAUD#
|13K
|AUDCHF#
|6.5K
|EURCAD#
|11K
|AUDNZD#
|13K
|AUDUSD#
|6.9K
|EURUSD#
|5.4K
|AUDCAD#
|5.5K
|GOLD#
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.37 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 422
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 290.09 USD
最大连续亏损: -0.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
500美元跟单一倍，1000美元跟单两倍，以此类推。请勿中途退出，至少跟单一个月。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
401%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
13
99%
660
99%
100%
18240.99
3.04
USD
USD
36%
1:500