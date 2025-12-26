信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DeepTime
Jian Bing Wang

DeepTime

Jian Bing Wang
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 401%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
660
盈利交易:
659 (99.84%)
亏损交易:
1 (0.15%)
最好交易:
6.37 USD
最差交易:
-0.11 USD
毛利:
2 006.51 USD (240 175 pips)
毛利亏损:
-0.11 USD (11 pips)
最大连续赢利:
422 (1 290.09 USD)
最大连续盈利:
1 290.09 USD (422)
夏普比率:
1.89
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.21%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
6 天
采收率:
18240.00
长期交易:
335 (50.76%)
短期交易:
325 (49.24%)
利润因子:
18241.00
预期回报:
3.04 USD
平均利润:
3.04 USD
平均损失:
-0.11 USD
最大连续失误:
1 (-0.11 USD)
最大连续亏损:
-0.11 USD (1)
每月增长:
26.76%
年度预测:
324.67%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.11 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
35.89% (888.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY# 44
CADCHF# 40
EURNZD# 36
USDCHF# 36
USDCAD# 35
GBPCHF# 34
EURAUD# 34
GBPCAD# 33
EURCHF# 32
GBPUSD# 32
GBPNZD# 31
EURGBP# 29
NZDCAD# 29
NZDCHF# 28
NZDUSD# 28
GBPAUD# 27
AUDCHF# 27
EURCAD# 26
AUDNZD# 24
AUDUSD# 23
EURUSD# 18
AUDCAD# 13
GOLD# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY# 133
CADCHF# 120
EURNZD# 109
USDCHF# 109
USDCAD# 107
GBPCHF# 103
EURAUD# 103
GBPCAD# 100
EURCHF# 96
GBPUSD# 98
GBPNZD# 95
EURGBP# 88
NZDCAD# 91
NZDCHF# 93
NZDUSD# 85
GBPAUD# 83
AUDCHF# 81
EURCAD# 78
AUDNZD# 73
AUDUSD# 69
EURUSD# 54
AUDCAD# 39
GOLD# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY# 20K
CADCHF# 9.6K
EURNZD# 19K
USDCHF# 8.7K
USDCAD# 15K
GBPCHF# 8.2K
EURAUD# 16K
GBPCAD# 14K
EURCHF# 7.7K
GBPUSD# 9.8K
GBPNZD# 17K
EURGBP# 6.6K
NZDCAD# 13K
NZDCHF# 7.4K
NZDUSD# 8.4K
GBPAUD# 13K
AUDCHF# 6.5K
EURCAD# 11K
AUDNZD# 13K
AUDUSD# 6.9K
EURUSD# 5.4K
AUDCAD# 5.5K
GOLD# -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.37 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 422
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 290.09 USD
最大连续亏损: -0.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

500美元跟单一倍，1000美元跟单两倍，以此类推。请勿中途退出，至少跟单一个月。
没有评论
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
