信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Fpg002
Zhao Ke

Fpg002

Zhao Ke
可靠性
59
0 / 0 USD
每月复制 48 USD per 
增长自 2024 72%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
7 461
盈利交易:
5 845 (78.34%)
亏损交易:
1 616 (21.66%)
最好交易:
820.00 USD
最差交易:
-566.05 USD
毛利:
51 156.18 USD (619 500 pips)
毛利亏损:
-40 077.49 USD (544 811 pips)
最大连续赢利:
40 (96.94 USD)
最大连续盈利:
2 891.93 USD (15)
夏普比率:
0.04
交易活动:
26.87%
最大入金加载:
6.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
3.16
长期交易:
4 111 (55.10%)
短期交易:
3 350 (44.90%)
利润因子:
1.28
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
8.75 USD
平均损失:
-24.80 USD
最大连续失误:
11 (-627.90 USD)
最大连续亏损:
-2 922.63 USD (9)
每月增长:
3.08%
年度预测:
38.07%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 507.69 USD (11.20%)
相对跌幅:
结余:
15.70% (3 507.69 USD)
净值:
7.67% (1 426.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-P 6254
EURAUD-P 133
GBPJPY-P 104
EURJPY-P 74
USDJPY-P 73
EURUSD-P 67
GBPAUD-P 61
NZDJPY-P 54
GBPCAD-P 49
CADJPY-P 48
AUDJPY-P 48
GBPNZD-P 47
EURCAD-P 47
CHFJPY-P 44
GBPUSD-P 38
AUDCHF-P 38
USDCHF-P 35
EURNZD-P 30
NZDCAD-P 29
NZDUSD-P 27
NZDCHF-P 26
GBPCHF-P 26
USDCAD-P 23
AUDUSD-P 22
AUDNZD-P 17
AUDCAD-P 16
EURGBP-P 13
EURCHF-P 10
CADCHF-P 7
XAGUSD-P 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-P 7.3K
EURAUD-P 416
GBPJPY-P 237
EURJPY-P 220
USDJPY-P 258
EURUSD-P 825
GBPAUD-P 143
NZDJPY-P 100
GBPCAD-P 97
CADJPY-P 84
AUDJPY-P 111
GBPNZD-P 118
EURCAD-P 109
CHFJPY-P 30
GBPUSD-P 121
AUDCHF-P 118
USDCHF-P 89
EURNZD-P 74
NZDCAD-P 61
NZDUSD-P 66
NZDCHF-P 57
GBPCHF-P 99
USDCAD-P 88
AUDUSD-P 48
AUDNZD-P 16
AUDCAD-P 35
EURGBP-P 30
EURCHF-P 44
CADCHF-P 41
XAGUSD-P 19
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-P 75K
EURAUD-P -3.8K
GBPJPY-P 1.2K
EURJPY-P 1K
USDJPY-P -351
EURUSD-P 2.7K
GBPAUD-P -549
NZDJPY-P 298
GBPCAD-P -1.4K
CADJPY-P 636
AUDJPY-P 72
GBPNZD-P -53
EURCAD-P 234
CHFJPY-P -2.3K
GBPUSD-P 1.2K
AUDCHF-P -3.1K
USDCHF-P -237
EURNZD-P 522
NZDCAD-P 428
NZDUSD-P 505
NZDCHF-P -251
GBPCHF-P 708
USDCAD-P 771
AUDUSD-P 428
AUDNZD-P 135
AUDCAD-P 410
EURGBP-P 217
EURCHF-P 318
CADCHF-P 322
XAGUSD-P 27
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +820.00 USD
最差交易: -566 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +96.94 USD
最大连续亏损: -627.90 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Fpg002
每月48 USD
72%
0
0
USD
21K
USD
59
98%
7 461
78%
27%
1.27
1.48
USD
16%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载