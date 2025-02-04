- 成长
交易:
7 461
盈利交易:
5 845 (78.34%)
亏损交易:
1 616 (21.66%)
最好交易:
820.00 USD
最差交易:
-566.05 USD
毛利:
51 156.18 USD (619 500 pips)
毛利亏损:
-40 077.49 USD (544 811 pips)
最大连续赢利:
40 (96.94 USD)
最大连续盈利:
2 891.93 USD (15)
夏普比率:
0.04
交易活动:
26.87%
最大入金加载:
6.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
3.16
长期交易:
4 111 (55.10%)
短期交易:
3 350 (44.90%)
利润因子:
1.28
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
8.75 USD
平均损失:
-24.80 USD
最大连续失误:
11 (-627.90 USD)
最大连续亏损:
-2 922.63 USD (9)
每月增长:
3.08%
年度预测:
38.07%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 507.69 USD (11.20%)
相对跌幅:
结余:
15.70% (3 507.69 USD)
净值:
7.67% (1 426.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|6254
|EURAUD-P
|133
|GBPJPY-P
|104
|EURJPY-P
|74
|USDJPY-P
|73
|EURUSD-P
|67
|GBPAUD-P
|61
|NZDJPY-P
|54
|GBPCAD-P
|49
|CADJPY-P
|48
|AUDJPY-P
|48
|GBPNZD-P
|47
|EURCAD-P
|47
|CHFJPY-P
|44
|GBPUSD-P
|38
|AUDCHF-P
|38
|USDCHF-P
|35
|EURNZD-P
|30
|NZDCAD-P
|29
|NZDUSD-P
|27
|NZDCHF-P
|26
|GBPCHF-P
|26
|USDCAD-P
|23
|AUDUSD-P
|22
|AUDNZD-P
|17
|AUDCAD-P
|16
|EURGBP-P
|13
|EURCHF-P
|10
|CADCHF-P
|7
|XAGUSD-P
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-P
|7.3K
|EURAUD-P
|416
|GBPJPY-P
|237
|EURJPY-P
|220
|USDJPY-P
|258
|EURUSD-P
|825
|GBPAUD-P
|143
|NZDJPY-P
|100
|GBPCAD-P
|97
|CADJPY-P
|84
|AUDJPY-P
|111
|GBPNZD-P
|118
|EURCAD-P
|109
|CHFJPY-P
|30
|GBPUSD-P
|121
|AUDCHF-P
|118
|USDCHF-P
|89
|EURNZD-P
|74
|NZDCAD-P
|61
|NZDUSD-P
|66
|NZDCHF-P
|57
|GBPCHF-P
|99
|USDCAD-P
|88
|AUDUSD-P
|48
|AUDNZD-P
|16
|AUDCAD-P
|35
|EURGBP-P
|30
|EURCHF-P
|44
|CADCHF-P
|41
|XAGUSD-P
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-P
|75K
|EURAUD-P
|-3.8K
|GBPJPY-P
|1.2K
|EURJPY-P
|1K
|USDJPY-P
|-351
|EURUSD-P
|2.7K
|GBPAUD-P
|-549
|NZDJPY-P
|298
|GBPCAD-P
|-1.4K
|CADJPY-P
|636
|AUDJPY-P
|72
|GBPNZD-P
|-53
|EURCAD-P
|234
|CHFJPY-P
|-2.3K
|GBPUSD-P
|1.2K
|AUDCHF-P
|-3.1K
|USDCHF-P
|-237
|EURNZD-P
|522
|NZDCAD-P
|428
|NZDUSD-P
|505
|NZDCHF-P
|-251
|GBPCHF-P
|708
|USDCAD-P
|771
|AUDUSD-P
|428
|AUDNZD-P
|135
|AUDCAD-P
|410
|EURGBP-P
|217
|EURCHF-P
|318
|CADCHF-P
|322
|XAGUSD-P
|27
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +820.00 USD
最差交易: -566 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +96.94 USD
最大连续亏损: -627.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
没有评论
每月48 USD
72%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
59
98%
7 461
78%
27%
1.27
1.48
USD
USD
16%
1:500