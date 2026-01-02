- 成长
交易:
13 175
盈利交易:
7 968 (60.47%)
亏损交易:
5 207 (39.52%)
最好交易:
5 318.67 USD
最差交易:
-1 313.64 USD
毛利:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
毛利亏损:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
最大连续赢利:
39 (9 235.21 USD)
最大连续盈利:
26 604.81 USD (36)
夏普比率:
0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3266
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
2.45
长期交易:
8 705 (66.07%)
短期交易:
4 470 (33.93%)
利润因子:
1.32
预期回报:
3.48 USD
平均利润:
23.49 USD
平均损失:
-27.15 USD
最大连续失误:
37 (-18 686.43 USD)
最大连续亏损:
-18 686.43 USD (37)
每月增长:
15.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18 686.43 USD (5.43%)
相对跌幅:
结余:
5.67% (18 686.43 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|13173
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sd
|46K
|XAUUSD
|-1
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sd
|803K
|XAUUSD
|-72
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 318.67 USD
最差交易: -1 314 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 37
最大连续盈利: +9 235.21 USD
最大连续亏损: -18 686.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXTRADING.com-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
