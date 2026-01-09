- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
15 (88.23%)
亏损交易:
2 (11.76%)
最好交易:
24.99 USD
最差交易:
-5.01 USD
毛利:
130.05 USD (1 300 pips)
毛利亏损:
-7.62 USD (75 pips)
最大连续赢利:
8 (52.72 USD)
最大连续盈利:
54.75 USD (5)
夏普比率:
1.14
交易活动:
35.01%
最大入金加载:
3.72%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
24.44
长期交易:
9 (52.94%)
短期交易:
8 (47.06%)
利润因子:
17.07
预期回报:
7.20 USD
平均利润:
8.67 USD
平均损失:
-3.81 USD
最大连续失误:
1 (-5.01 USD)
最大连续亏损:
-5.01 USD (1)
每月增长:
7.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.01 USD (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.48% (5.01 USD)
净值:
2.77% (30.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CLR
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CLR
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CLR
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.99 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +52.72 USD
最大连续亏损: -5.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
11
100%
17
88%
35%
17.06
7.20
USD
USD
3%
1:100