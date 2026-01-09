- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
25 (86.20%)
亏损交易:
4 (13.79%)
最好交易:
266.90 USD
最差交易:
-183.10 USD
毛利:
2 392.50 USD (2 388 pips)
毛利亏损:
-276.40 USD (274 pips)
最大连续赢利:
9 (714.10 USD)
最大连续盈利:
747.30 USD (7)
夏普比率:
0.84
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
9.79
长期交易:
17 (58.62%)
短期交易:
12 (41.38%)
利润因子:
8.66
预期回报:
72.97 USD
平均利润:
95.70 USD
平均损失:
-69.10 USD
最大连续失误:
2 (-216.20 USD)
最大连续亏损:
-216.20 USD (2)
每月增长:
7.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
216.20 USD (2.05%)
相对跌幅:
结余:
2.14% (216.20 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CLR
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +266.90 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +714.10 USD
最大连续亏损: -216.20 USD
