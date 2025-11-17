XELLL: XCEL ENERGY INC
今日XELLL汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点24.92和高点25.00进行交易。
关注XCEL ENERGY INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
XELLL股票今天的价格是多少？
XCEL ENERGY INC股票今天的定价为24.95。它在24.92 - 25.00范围内交易，昨天的收盘价为24.98，交易量达到47。XELLL的实时价格图表显示了这些更新。
XCEL ENERGY INC股票是否支付股息？
XCEL ENERGY INC目前的价值为24.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.32%和USD。实时查看图表以跟踪XELLL走势。
如何购买XELLL股票？
您可以以24.95的当前价格购买XCEL ENERGY INC股票。订单通常设置在24.95或25.25附近，而47和-0.20%显示市场活动。立即关注XELLL的实时图表更新。
如何投资XELLL股票？
投资XCEL ENERGY INC需要考虑年度范围24.87 - 25.23和当前价格24.95。许多人在以24.95或25.25下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看XELLL价格图表，了解每日变化。
XCEL ENERGY INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，XCEL ENERGY INC的最高价格是25.23。在24.87 - 25.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪XCEL ENERGY INC的绩效。
XCEL ENERGY INC股票的最低价格是多少？
XCEL ENERGY INC（XELLL）的最低价格为24.87。将其与当前的24.95和24.87 - 25.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XELLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XELLL股票是什么时候拆分的？
XCEL ENERGY INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.98和-0.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.98
- 开盘价
- 25.00
- 卖价
- 24.95
- 买价
- 25.25
- 最低价
- 24.92
- 最高价
- 25.00
- 交易量
- 47
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- -0.32%
- 年变化
- -0.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 9.9
- 前值
- 10.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值