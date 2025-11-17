报价部分
货币 / XELLL
XELLL: XCEL ENERGY INC

24.95 USD 0.03 (0.12%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XELLL汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点24.92和高点25.00进行交易。

关注XCEL ENERGY INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

XELLL股票今天的价格是多少？

XCEL ENERGY INC股票今天的定价为24.95。它在24.92 - 25.00范围内交易，昨天的收盘价为24.98，交易量达到47。XELLL的实时价格图表显示了这些更新。

XCEL ENERGY INC股票是否支付股息？

XCEL ENERGY INC目前的价值为24.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.32%和USD。实时查看图表以跟踪XELLL走势。

如何购买XELLL股票？

您可以以24.95的当前价格购买XCEL ENERGY INC股票。订单通常设置在24.95或25.25附近，而47和-0.20%显示市场活动。立即关注XELLL的实时图表更新。

如何投资XELLL股票？

投资XCEL ENERGY INC需要考虑年度范围24.87 - 25.23和当前价格24.95。许多人在以24.95或25.25下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看XELLL价格图表，了解每日变化。

XCEL ENERGY INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，XCEL ENERGY INC的最高价格是25.23。在24.87 - 25.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪XCEL ENERGY INC的绩效。

XCEL ENERGY INC股票的最低价格是多少？

XCEL ENERGY INC（XELLL）的最低价格为24.87。将其与当前的24.95和24.87 - 25.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XELLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XELLL股票是什么时候拆分的？

XCEL ENERGY INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.98和-0.32%中可见。

日范围
24.92 25.00
年范围
24.87 25.23
前一天收盘价
24.98
开盘价
25.00
卖价
24.95
买价
25.25
最低价
24.92
最高价
25.00
交易量
47
日变化
-0.12%
月变化
-0.20%
6个月变化
-0.32%
年变化
-0.32%
