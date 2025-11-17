- Обзор рынка
XELLL: XCEL ENERGY INC
Курс XELLL за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.92, а максимальная — 25.00.
Следите за динамикой XCEL ENERGY INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XELLL сегодня?
XCEL ENERGY INC (XELLL) сегодня оценивается на уровне 24.95. Инструмент торгуется в пределах 24.92 - 25.00, вчерашнее закрытие составило 24.98, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XELLL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям XCEL ENERGY INC?
XCEL ENERGY INC в настоящее время оценивается в 24.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.32% и USD. Отслеживайте движения XELLL на графике в реальном времени.
Как купить акции XELLL?
Вы можете купить акции XCEL ENERGY INC (XELLL) по текущей цене 24.95. Ордера обычно размещаются около 24.95 или 25.25, тогда как 47 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XELLL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XELLL?
Инвестирование в XCEL ENERGY INC предполагает учет годового диапазона 24.87 - 25.23 и текущей цены 24.95. Многие сравнивают -0.20% и -0.32% перед размещением ордеров на 24.95 или 25.25. Изучайте ежедневные изменения цены XELLL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции XCEL ENERGY INC?
Самая высокая цена XCEL ENERGY INC (XELLL) за последний год составила 25.23. Акции заметно колебались в пределах 24.87 - 25.23, сравнение с 24.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику XCEL ENERGY INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции XCEL ENERGY INC?
Самая низкая цена XCEL ENERGY INC (XELLL) за год составила 24.87. Сравнение с текущими 24.95 и 24.87 - 25.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XELLL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XELLL?
В прошлом XCEL ENERGY INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.98 и -0.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.98
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Low
- 24.92
- High
- 25.00
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- -0.32%
- Годовое изменение
- -0.32%
