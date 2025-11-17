- Aperçu
XELLL: XCEL ENERGY INC
Le taux de change de XELLL a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.92 et à un maximum de 25.00.
Suivez la dynamique XCEL ENERGY INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XELLL aujourd'hui ?
L'action XCEL ENERGY INC est cotée à 24.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans 24.92 - 25.00, a clôturé hier à 24.98 et son volume d'échange a atteint 47. Le graphique en temps réel du cours de XELLL présente ces mises à jour.
L'action XCEL ENERGY INC verse-t-elle des dividendes ?
XCEL ENERGY INC est actuellement valorisé à 24.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XELLL.
Comment acheter des actions XELLL ?
Vous pouvez acheter des actions XCEL ENERGY INC au cours actuel de 24.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.95 ou de 25.25, le 47 et le -0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XELLL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XELLL ?
Investir dans XCEL ENERGY INC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.87 - 25.23 et le prix actuel 24.95. Beaucoup comparent -0.20% et -0.32% avant de passer des ordres à 24.95 ou 25.25. Consultez le graphique du cours de XELLL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action XCEL ENERGY INC ?
Le cours le plus élevé de XCEL ENERGY INC l'année dernière était 25.23. Au cours de 24.87 - 25.23, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de XCEL ENERGY INC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action XCEL ENERGY INC ?
Le cours le plus bas de XCEL ENERGY INC (XELLL) sur l'année a été 24.87. Sa comparaison avec 24.95 et 24.87 - 25.23 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XELLL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XELLL a-t-elle été divisée ?
XCEL ENERGY INC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.98 et -0.32% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.98
- Ouverture
- 25.00
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Plus Bas
- 24.92
- Plus Haut
- 25.00
- Volume
- 47
- Changement quotidien
- -0.12%
- Changement Mensuel
- -0.20%
- Changement à 6 Mois
- -0.32%
- Changement Annuel
- -0.32%
