XELLL: XCEL ENERGY INC
A taxa do XELLL para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.92 e o mais alto foi 25.00.
Veja a dinâmica do par de moedas XCEL ENERGY INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XELLL hoje?
Hoje XCEL ENERGY INC (XELLL) está avaliado em 24.95. O instrumento é negociado dentro de 24.92 - 25.00, o fechamento de ontem foi 24.98, e o volume de negociação atingiu 47. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XELLL em tempo real.
As ações de XCEL ENERGY INC pagam dividendos?
Atualmente XCEL ENERGY INC está avaliado em 24.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.32% e USD. Monitore os movimentos de XELLL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XELLL?
Você pode comprar ações de XCEL ENERGY INC (XELLL) pelo preço atual 24.95. Ordens geralmente são executadas perto de 24.95 ou 25.25, enquanto 47 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XELLL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XELLL?
Investir em XCEL ENERGY INC envolve considerar a faixa anual 24.87 - 25.23 e o preço atual 24.95. Muitos comparam -0.20% e -0.32% antes de enviar ordens em 24.95 ou 25.25. Estude as mudanças diárias de preço de XELLL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações XCEL ENERGY INC?
O maior preço de XCEL ENERGY INC (XELLL) no último ano foi 25.23. As ações oscilaram bastante dentro de 24.87 - 25.23, e a comparação com 24.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de XCEL ENERGY INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações XCEL ENERGY INC?
O menor preço de XCEL ENERGY INC (XELLL) no ano foi 24.87. A comparação com o preço atual 24.95 e 24.87 - 25.23 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XELLL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XELLL?
No passado XCEL ENERGY INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.98 e -0.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.98
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Low
- 24.92
- High
- 25.00
- Volume
- 47
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- -0.32%
- Mudança anual
- -0.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- 9.9
- Prév.
- 10.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.