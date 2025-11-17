XELLL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün XCEL ENERGY INC hisse senedi 24.95 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 24.92 - 25.00 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.98 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 47 değerine ulaştı. XELLL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

XCEL ENERGY INC hisse senedi temettü ödüyor mu? XCEL ENERGY INC hisse senedi şu anda 24.95 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.32% ve USD değerlerini izler. XELLL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XELLL hisse senedi nasıl alınır? XCEL ENERGY INC hisselerini şu anki 24.95 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 24.95 ve Ask 25.25 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 47 ve günlük değişim oranı -0.20% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XELLL fiyat hareketlerini takip edin.

XELLL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? XCEL ENERGY INC hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.87 - 25.23 ve mevcut fiyatı 24.95 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 24.95 veya Ask 25.25 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.20% ve 6 aylık değişim oranı -0.32% değerlerini karşılaştırır. XELLL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

XCEL ENERGY INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? XCEL ENERGY INC hisse senedi yıllık olarak 25.23 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.87 - 25.23). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.98 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak XCEL ENERGY INC performansını takip edin.

XCEL ENERGY INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? XCEL ENERGY INC (XELLL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.87 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 24.95 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.87 - 25.23 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XELLL fiyat hareketlerini izleyin.