XELLL: XCEL ENERGY INC
Der Wechselkurs von XELLL hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.90 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die XCEL ENERGY INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XELLL heute?
Die Aktie von XCEL ENERGY INC (XELLL) notiert heute bei 24.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.90 - 25.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.98 und das Handelsvolumen erreichte 324. Das Live-Chart von XELLL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XELLL Dividenden?
XCEL ENERGY INC wird derzeit mit 24.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XELLL zu verfolgen.
Wie kaufe ich XELLL-Aktien?
Sie können Aktien von XCEL ENERGY INC (XELLL) zum aktuellen Kurs von 24.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.95 oder 25.25 platziert, während 324 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XELLL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XELLL-Aktien?
Bei einer Investition in XCEL ENERGY INC müssen die jährliche Spanne 24.87 - 25.23 und der aktuelle Kurs 24.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.20% und -0.32%, bevor sie Orders zu 24.95 oder 25.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XELLL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von XCEL ENERGY INC?
Der höchste Kurs von XCEL ENERGY INC (XELLL) im vergangenen Jahr lag bei 25.23. Innerhalb von 24.87 - 25.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.98 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von XCEL ENERGY INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von XCEL ENERGY INC?
Der niedrigste Kurs von XCEL ENERGY INC (XELLL) im Laufe des Jahres betrug 24.87. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.95 und der Spanne 24.87 - 25.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XELLL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XELLL statt?
XCEL ENERGY INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.98 und -0.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.98
- Eröffnung
- 25.00
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Tief
- 24.90
- Hoch
- 25.00
- Volumen
- 324
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- -0.32%
- Jahresänderung
- -0.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B