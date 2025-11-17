クォートセクション
通貨 / XELLL
株に戻る

XELLL: XCEL ENERGY INC

24.95 USD 0.03 (0.12%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XELLLの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり24.92の安値と25.00の高値で取引されました。

XCEL ENERGY INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

XELLL株の現在の価格は？

XCEL ENERGY INCの株価は本日24.95です。24.92 - 25.00内で取引され、前日の終値は24.98、取引量は47に達しました。XELLLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

XCEL ENERGY INCの株は配当を出しますか？

XCEL ENERGY INCの現在の価格は24.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.32%やUSDにも注目します。XELLLの動きはライブチャートで確認できます。

XELLL株を買う方法は？

XCEL ENERGY INCの株は現在24.95で購入可能です。注文は通常24.95または25.25付近で行われ、47や-0.20%が市場の動きを示します。XELLLの最新情報はライブチャートで確認できます。

XELLL株に投資する方法は？

XCEL ENERGY INCへの投資では、年間の値幅24.87 - 25.23と現在の24.95を考慮します。注文は多くの場合24.95や25.25で行われる前に、-0.20%や-0.32%と比較されます。XELLLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

XCEL ENERGY INCの株の最高値は？

XCEL ENERGY INCの過去1年の最高値は25.23でした。24.87 - 25.23内で株価は大きく変動し、24.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。XCEL ENERGY INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

XCEL ENERGY INCの株の最低値は？

XCEL ENERGY INC(XELLL)の年間最安値は24.87でした。現在の24.95や24.87 - 25.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XELLLの動きはライブチャートで確認できます。

XELLLの株式分割はいつ行われましたか？

XCEL ENERGY INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.98、-0.32%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.92 25.00
1年のレンジ
24.87 25.23
以前の終値
24.98
始値
25.00
買値
24.95
買値
25.25
安値
24.92
高値
25.00
出来高
47
1日の変化
-0.12%
1ヶ月の変化
-0.20%
6ヶ月の変化
-0.32%
1年の変化
-0.32%
17 11月, 月曜日
13:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
期待
9.9
10.7
14:30
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
20:35
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待