XELLL: XCEL ENERGY INC
Il tasso di cambio XELLL ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.92 e ad un massimo di 25.00.
Segui le dinamiche di XCEL ENERGY INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XELLL oggi?
Oggi le azioni XCEL ENERGY INC sono prezzate a 24.95. Viene scambiato all'interno di 24.92 - 25.00, la chiusura di ieri è stata 24.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 47. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XELLL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni XCEL ENERGY INC pagano dividendi?
XCEL ENERGY INC è attualmente valutato a 24.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XELLL.
Come acquistare azioni XELLL?
Puoi acquistare azioni XCEL ENERGY INC al prezzo attuale di 24.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.95 o 25.25, mentre 47 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XELLL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XELLL?
Investire in XCEL ENERGY INC implica considerare l'intervallo annuale 24.87 - 25.23 e il prezzo attuale 24.95. Molti confrontano -0.20% e -0.32% prima di effettuare ordini su 24.95 o 25.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XELLL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni XCEL ENERGY INC?
Il prezzo massimo di XCEL ENERGY INC nell'ultimo anno è stato 25.23. All'interno di 24.87 - 25.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di XCEL ENERGY INC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni XCEL ENERGY INC?
Il prezzo più basso di XCEL ENERGY INC (XELLL) nel corso dell'anno è stato 24.87. Confrontandolo con gli attuali 24.95 e 24.87 - 25.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XELLL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XELLL?
XCEL ENERGY INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.98 e -0.32%.
- Chiusura Precedente
- 24.98
- Apertura
- 25.00
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Minimo
- 24.92
- Massimo
- 25.00
- Volume
- 47
- Variazione giornaliera
- -0.12%
- Variazione Mensile
- -0.20%
- Variazione Semestrale
- -0.32%
- Variazione Annuale
- -0.32%
