TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi
今日TFC-PO汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点22.89和高点23.07进行交易。
关注Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
TFC-PO股票今天的价格是多少？
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi股票今天的定价为23.04。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为22.98，交易量达到45。TFC-PO的实时价格图表显示了这些更新。
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi股票是否支付股息？
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi目前的价值为23.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.66%和USD。实时查看图表以跟踪TFC-PO走势。
如何购买TFC-PO股票？
您可以以23.04的当前价格购买Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi股票。订单通常设置在23.04或23.34附近，而45和0.26%显示市场活动。立即关注TFC-PO的实时图表更新。
如何投资TFC-PO股票？
投资Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi需要考虑年度范围20.56 - 23.47和当前价格23.04。许多人在以23.04或23.34下订单之前，会比较5.93%和。实时查看TFC-PO价格图表，了解每日变化。
TRUIST FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TRUIST FINANCIAL CORP的最高价格是23.47。在20.56 - 23.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi的绩效。
TRUIST FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？
TRUIST FINANCIAL CORP（TFC-PO）的最低价格为20.56。将其与当前的23.04和20.56 - 23.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFC-PO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TFC-PO股票是什么时候拆分的？
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.98和9.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.98
- 开盘价
- 22.98
- 卖价
- 23.04
- 买价
- 23.34
- 最低价
- 22.89
- 最高价
- 23.07
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 5.93%
- 6个月变化
- 9.66%
- 年变化
- 9.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值