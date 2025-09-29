报价部分
货币 / TFC-PO
TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi

23.04 USD 0.06 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TFC-PO汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点22.89和高点23.07进行交易。

关注Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TFC-PO股票今天的价格是多少？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi股票今天的定价为23.04。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为22.98，交易量达到45。TFC-PO的实时价格图表显示了这些更新。

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi股票是否支付股息？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi目前的价值为23.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.66%和USD。实时查看图表以跟踪TFC-PO走势。

如何购买TFC-PO股票？

您可以以23.04的当前价格购买Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi股票。订单通常设置在23.04或23.34附近，而45和0.26%显示市场活动。立即关注TFC-PO的实时图表更新。

如何投资TFC-PO股票？

投资Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi需要考虑年度范围20.56 - 23.47和当前价格23.04。许多人在以23.04或23.34下订单之前，会比较5.93%和。实时查看TFC-PO价格图表，了解每日变化。

TRUIST FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TRUIST FINANCIAL CORP的最高价格是23.47。在20.56 - 23.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi的绩效。

TRUIST FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

TRUIST FINANCIAL CORP（TFC-PO）的最低价格为20.56。将其与当前的23.04和20.56 - 23.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFC-PO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TFC-PO股票是什么时候拆分的？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.98和9.66%中可见。

日范围
22.89 23.07
年范围
20.56 23.47
前一天收盘价
22.98
开盘价
22.98
卖价
23.04
买价
23.34
最低价
22.89
最高价
23.07
交易量
45
日变化
0.26%
月变化
5.93%
6个月变化
9.66%
年变化
9.66%
