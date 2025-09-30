- Übersicht
TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi
Der Wechselkurs von TFC-PO hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.89 bis zu einem Hoch von 23.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TFC-PO heute?
Die Aktie von Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) notiert heute bei 23.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.98 und das Handelsvolumen erreichte 45. Das Live-Chart von TFC-PO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TFC-PO Dividenden?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi wird derzeit mit 23.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TFC-PO zu verfolgen.
Wie kaufe ich TFC-PO-Aktien?
Sie können Aktien von Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) zum aktuellen Kurs von 23.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.04 oder 23.34 platziert, während 45 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TFC-PO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TFC-PO-Aktien?
Bei einer Investition in Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi müssen die jährliche Spanne 20.56 - 23.47 und der aktuelle Kurs 23.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.93% und 9.66%, bevor sie Orders zu 23.04 oder 23.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TFC-PO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TRUIST FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) im vergangenen Jahr lag bei 23.47. Innerhalb von 20.56 - 23.47 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.98 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TRUIST FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) im Laufe des Jahres betrug 20.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.04 und der Spanne 20.56 - 23.47 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TFC-PO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TFC-PO statt?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.98 und 9.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.98
- Eröffnung
- 22.98
- Bid
- 23.04
- Ask
- 23.34
- Tief
- 22.89
- Hoch
- 23.07
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 5.93%
- 6-Monatsänderung
- 9.66%
- Jahresänderung
- 9.66%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4