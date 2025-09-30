KurseKategorien
Währungen / TFC-PO
Zurück zum Aktien

TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi

23.04 USD 0.06 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TFC-PO hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.89 bis zu einem Hoch von 23.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TFC-PO heute?

Die Aktie von Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) notiert heute bei 23.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.98 und das Handelsvolumen erreichte 45. Das Live-Chart von TFC-PO zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TFC-PO Dividenden?

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi wird derzeit mit 23.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TFC-PO zu verfolgen.

Wie kaufe ich TFC-PO-Aktien?

Sie können Aktien von Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) zum aktuellen Kurs von 23.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.04 oder 23.34 platziert, während 45 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TFC-PO auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TFC-PO-Aktien?

Bei einer Investition in Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi müssen die jährliche Spanne 20.56 - 23.47 und der aktuelle Kurs 23.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.93% und 9.66%, bevor sie Orders zu 23.04 oder 23.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TFC-PO.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TRUIST FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) im vergangenen Jahr lag bei 23.47. Innerhalb von 20.56 - 23.47 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.98 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TRUIST FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) im Laufe des Jahres betrug 20.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.04 und der Spanne 20.56 - 23.47 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TFC-PO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TFC-PO statt?

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.98 und 9.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.89 23.07
Jahresspanne
20.56 23.47
Vorheriger Schlusskurs
22.98
Eröffnung
22.98
Bid
23.04
Ask
23.34
Tief
22.89
Hoch
23.07
Volumen
45
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
5.93%
6-Monatsänderung
9.66%
Jahresänderung
9.66%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4