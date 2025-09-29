- Обзор рынка
TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi
Курс TFC-PO за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.89, а максимальная — 23.05.
Следите за динамикой Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TFC-PO сегодня?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) сегодня оценивается на уровне 23.00. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 22.98, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFC-PO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi в настоящее время оценивается в 23.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.47% и USD. Отслеживайте движения TFC-PO на графике в реальном времени.
Как купить акции TFC-PO?
Вы можете купить акции Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) по текущей цене 23.00. Ордера обычно размещаются около 23.00 или 23.30, тогда как 27 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFC-PO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TFC-PO?
Инвестирование в Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi предполагает учет годового диапазона 20.56 - 23.47 и текущей цены 23.00. Многие сравнивают 5.75% и 9.47% перед размещением ордеров на 23.00 или 23.30. Изучайте ежедневные изменения цены TFC-PO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TRUIST FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) за последний год составила 23.47. Акции заметно колебались в пределах 20.56 - 23.47, сравнение с 22.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TRUIST FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) за год составила 20.56. Сравнение с текущими 23.00 и 20.56 - 23.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFC-PO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TFC-PO?
В прошлом Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.98 и 9.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.98
- Open
- 22.98
- Bid
- 23.00
- Ask
- 23.30
- Low
- 22.89
- High
- 23.05
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 5.75%
- 6-месячное изменение
- 9.47%
- Годовое изменение
- 9.47%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%