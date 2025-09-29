クォートセクション
通貨 / TFC-PO
TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi

23.04 USD 0.06 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TFC-POの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり22.89の安値と23.07の高値で取引されました。

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

TFC-PO株の現在の価格は？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiの株価は本日23.04です。0.26%内で取引され、前日の終値は22.98、取引量は45に達しました。TFC-POのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiの株は配当を出しますか？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiの現在の価格は23.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.66%やUSDにも注目します。TFC-POの動きはライブチャートで確認できます。

TFC-PO株を買う方法は？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiの株は現在23.04で購入可能です。注文は通常23.04または23.34付近で行われ、45や0.26%が市場の動きを示します。TFC-POの最新情報はライブチャートで確認できます。

TFC-PO株に投資する方法は？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiへの投資では、年間の値幅20.56 - 23.47と現在の23.04を考慮します。注文は多くの場合23.04や23.34で行われる前に、5.93%や9.66%と比較されます。TFC-POの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TRUIST FINANCIAL CORPの株の最高値は？

TRUIST FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は23.47でした。20.56 - 23.47内で株価は大きく変動し、22.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TRUIST FINANCIAL CORPの株の最低値は？

TRUIST FINANCIAL CORP(TFC-PO)の年間最安値は20.56でした。現在の23.04や20.56 - 23.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TFC-POの動きはライブチャートで確認できます。

TFC-POの株式分割はいつ行われましたか？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.98、9.66%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.89 23.07
1年のレンジ
20.56 23.47
以前の終値
22.98
始値
22.98
買値
23.04
買値
23.34
安値
22.89
高値
23.07
出来高
45
1日の変化
0.26%
1ヶ月の変化
5.93%
6ヶ月の変化
9.66%
1年の変化
9.66%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待