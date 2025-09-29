- 概要
TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi
TFC-POの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり22.89の安値と23.07の高値で取引されました。
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TFC-PO株の現在の価格は？
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiの株価は本日23.04です。0.26%内で取引され、前日の終値は22.98、取引量は45に達しました。TFC-POのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiの株は配当を出しますか？
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiの現在の価格は23.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.66%やUSDにも注目します。TFC-POの動きはライブチャートで確認できます。
TFC-PO株を買う方法は？
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiの株は現在23.04で購入可能です。注文は通常23.04または23.34付近で行われ、45や0.26%が市場の動きを示します。TFC-POの最新情報はライブチャートで確認できます。
TFC-PO株に投資する方法は？
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiへの投資では、年間の値幅20.56 - 23.47と現在の23.04を考慮します。注文は多くの場合23.04や23.34で行われる前に、5.93%や9.66%と比較されます。TFC-POの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TRUIST FINANCIAL CORPの株の最高値は？
TRUIST FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は23.47でした。20.56 - 23.47内で株価は大きく変動し、22.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TRUIST FINANCIAL CORPの株の最低値は？
TRUIST FINANCIAL CORP(TFC-PO)の年間最安値は20.56でした。現在の23.04や20.56 - 23.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TFC-POの動きはライブチャートで確認できます。
TFC-POの株式分割はいつ行われましたか？
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.98、9.66%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.98
- 始値
- 22.98
- 買値
- 23.04
- 買値
- 23.34
- 安値
- 22.89
- 高値
- 23.07
- 出来高
- 45
- 1日の変化
- 0.26%
- 1ヶ月の変化
- 5.93%
- 6ヶ月の変化
- 9.66%
- 1年の変化
- 9.66%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
