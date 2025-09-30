CotaçõesSeções
Moedas / TFC-PO
Voltar para Ações

TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi

23.04 USD 0.06 (0.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TFC-PO para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.89 e o mais alto foi 23.07.

Veja a dinâmica do par de moedas Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TFC-PO hoje?

Hoje Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) está avaliado em 23.04. O instrumento é negociado dentro de 0.26%, o fechamento de ontem foi 22.98, e o volume de negociação atingiu 45. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TFC-PO em tempo real.

As ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi pagam dividendos?

Atualmente Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi está avaliado em 23.04. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.66% e USD. Monitore os movimentos de TFC-PO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TFC-PO?

Você pode comprar ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) pelo preço atual 23.04. Ordens geralmente são executadas perto de 23.04 ou 23.34, enquanto 45 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TFC-PO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TFC-PO?

Investir em Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi envolve considerar a faixa anual 20.56 - 23.47 e o preço atual 23.04. Muitos comparam 5.93% e 9.66% antes de enviar ordens em 23.04 ou 23.34. Estude as mudanças diárias de preço de TFC-PO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?

O maior preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) no último ano foi 23.47. As ações oscilaram bastante dentro de 20.56 - 23.47, e a comparação com 22.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?

O menor preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) no ano foi 20.56. A comparação com o preço atual 23.04 e 20.56 - 23.47 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TFC-PO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TFC-PO?

No passado Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.98 e 9.66% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.89 23.07
Faixa anual
20.56 23.47
Fechamento anterior
22.98
Open
22.98
Bid
23.04
Ask
23.34
Low
22.89
High
23.07
Volume
45
Mudança diária
0.26%
Mudança mensal
5.93%
Mudança de 6 meses
9.66%
Mudança anual
9.66%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4