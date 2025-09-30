- Visão do mercado
TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi
A taxa do TFC-PO para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.89 e o mais alto foi 23.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TFC-PO hoje?
Hoje Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) está avaliado em 23.04. O instrumento é negociado dentro de 0.26%, o fechamento de ontem foi 22.98, e o volume de negociação atingiu 45. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TFC-PO em tempo real.
As ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi pagam dividendos?
Atualmente Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi está avaliado em 23.04. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.66% e USD. Monitore os movimentos de TFC-PO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TFC-PO?
Você pode comprar ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) pelo preço atual 23.04. Ordens geralmente são executadas perto de 23.04 ou 23.34, enquanto 45 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TFC-PO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TFC-PO?
Investir em Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi envolve considerar a faixa anual 20.56 - 23.47 e o preço atual 23.04. Muitos comparam 5.93% e 9.66% antes de enviar ordens em 23.04 ou 23.34. Estude as mudanças diárias de preço de TFC-PO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?
O maior preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) no último ano foi 23.47. As ações oscilaram bastante dentro de 20.56 - 23.47, e a comparação com 22.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?
O menor preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) no ano foi 20.56. A comparação com o preço atual 23.04 e 20.56 - 23.47 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TFC-PO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TFC-PO?
No passado Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.98 e 9.66% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.98
- Open
- 22.98
- Bid
- 23.04
- Ask
- 23.34
- Low
- 22.89
- High
- 23.07
- Volume
- 45
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 5.93%
- Mudança de 6 meses
- 9.66%
- Mudança anual
- 9.66%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4