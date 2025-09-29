- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi
El tipo de cambio de TFC-PO de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.89, mientras que el máximo ha alcanzado 23.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TFC-PO hoy?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) se evalúa hoy en 23.04. El instrumento se negocia dentro de 0.26%; el cierre de ayer ha sido 22.98 y el volumen comercial ha alcanzado 45. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TFC-PO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi se evalúa actualmente en 23.04. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.66% y USD. Monitoree los movimientos de TFC-PO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TFC-PO?
Puede comprar acciones de Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi (TFC-PO) al precio actual de 23.04. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.04 o 23.34, mientras que 45 y 0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TFC-PO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TFC-PO?
Invertir en Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi implica tener en cuenta el rango anual 20.56 - 23.47 y el precio actual 23.04. Muchos comparan 5.93% y 9.66% antes de colocar órdenes en 23.04 o 23.34. Estudie los cambios diarios de precios de TFC-PO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TRUIST FINANCIAL CORP?
El precio más alto de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) en el último año ha sido 23.47. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.56 - 23.47, una comparación con 22.98 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TRUIST FINANCIAL CORP?
El precio más bajo de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) para el año ha sido 20.56. La comparación con los actuales 23.04 y 20.56 - 23.47 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TFC-PO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TFC-PO?
En el pasado, Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.98 y 9.66% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.98
- Open
- 22.98
- Bid
- 23.04
- Ask
- 23.34
- Low
- 22.89
- High
- 23.07
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 5.93%
- Cambio a 6 meses
- 9.66%
- Cambio anual
- 9.66%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.