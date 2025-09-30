- Panoramica
TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi
Il tasso di cambio TFC-PO ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.89 e ad un massimo di 23.07.
Segui le dinamiche di Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TFC-PO oggi?
Oggi le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi sono prezzate a 23.04. Viene scambiato all'interno di 0.26%, la chiusura di ieri è stata 22.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TFC-PO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi pagano dividendi?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi è attualmente valutato a 23.04. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TFC-PO.
Come acquistare azioni TFC-PO?
Puoi acquistare azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi al prezzo attuale di 23.04. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.04 o 23.34, mentre 45 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TFC-PO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TFC-PO?
Investire in Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi implica considerare l'intervallo annuale 20.56 - 23.47 e il prezzo attuale 23.04. Molti confrontano 5.93% e 9.66% prima di effettuare ordini su 23.04 o 23.34. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TFC-PO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di TRUIST FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 23.47. All'interno di 20.56 - 23.47, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) nel corso dell'anno è stato 20.56. Confrontandolo con gli attuali 23.04 e 20.56 - 23.47 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TFC-PO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TFC-PO?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.98 e 9.66%.
- Chiusura Precedente
- 22.98
- Apertura
- 22.98
- Bid
- 23.04
- Ask
- 23.34
- Minimo
- 22.89
- Massimo
- 23.07
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- 0.26%
- Variazione Mensile
- 5.93%
- Variazione Semestrale
- 9.66%
- Variazione Annuale
- 9.66%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4