TFC-PO: Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi

23.04 USD 0.06 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TFC-PO ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.89 e ad un massimo di 23.07.

Segui le dinamiche di Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TFC-PO oggi?

Oggi le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi sono prezzate a 23.04. Viene scambiato all'interno di 0.26%, la chiusura di ieri è stata 22.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TFC-PO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi pagano dividendi?

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi è attualmente valutato a 23.04. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TFC-PO.

Come acquistare azioni TFC-PO?

Puoi acquistare azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi al prezzo attuale di 23.04. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.04 o 23.34, mentre 45 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TFC-PO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TFC-PO?

Investire in Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi implica considerare l'intervallo annuale 20.56 - 23.47 e il prezzo attuale 23.04. Molti confrontano 5.93% e 9.66% prima di effettuare ordini su 23.04 o 23.34. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TFC-PO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di TRUIST FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 23.47. All'interno di 20.56 - 23.47, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PO) nel corso dell'anno è stato 20.56. Confrontandolo con gli attuali 23.04 e 20.56 - 23.47 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TFC-PO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TFC-PO?

Truist Financial Corporation Depositary Shares, Each Representi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.98 e 9.66%.

Intervallo Giornaliero
22.89 23.07
Intervallo Annuale
20.56 23.47
Chiusura Precedente
22.98
Apertura
22.98
Bid
23.04
Ask
23.34
Minimo
22.89
Massimo
23.07
Volume
45
Variazione giornaliera
0.26%
Variazione Mensile
5.93%
Variazione Semestrale
9.66%
Variazione Annuale
9.66%
