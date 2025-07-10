货币 / SMPL
SMPL: The Simply Good Foods Company
26.90 USD 0.10 (0.37%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SMPL汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点26.85和高点27.30进行交易。
关注The Simply Good Foods Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SMPL新闻
- Simply Good Foods股价触及52周低点27.00美元
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $27.00
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $28.02
- Simply Goods Group price target lowered to $32 by Jefferies on transition year concerns
- Simply Good Foods Co stock hits 52-week low at $28.54
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Simply Good Foods Co stock hits 52-week low at $29.72
- Central Garden & Pet stock price target raised to $50 by Canaccord on strong profitability
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $30.43
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Simply Goods stock at $39
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Simply good foods CEO Tanner buys $200k in shares
- Brian Davidson highlights food stocks with potential despite industry challenges
- Simply Goods Group stock price target lowered to $43 at Mizuho
- Central Garden & Pet stock rises as company raises FY2025 EPS guidance
- The Simply Goods Group stock rating reiterated at Outperform by Bernstein
- The Simply Goods Group stock outlook lowered as UBS maintains Neutral rating
- Simply Goods Group stock rating reiterated at Neutral by DA Davidson
- Simply Good Foods stock price target lowered to $34 from $36 at TD Cowen
- Stifel reiterates Buy rating on Simply Good Foods stock after strong Q3
- JPMorgan maintains Neutral rating on Medtronic stock amid renal denervation coverage win
- Tryg Q2 2025 slides: Insurance service result up 4.3%, combined ratio improves
- The Simply Good Foods Company (SMPL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
日范围
26.85 27.30
年范围
26.12 40.53
- 前一天收盘价
- 27.00
- 开盘价
- 27.03
- 卖价
- 26.90
- 买价
- 27.20
- 最低价
- 26.85
- 最高价
- 27.30
- 交易量
- 1.210 K
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- -6.21%
- 6个月变化
- -21.89%
- 年变化
- -22.48%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值