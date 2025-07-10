Moedas / SMPL
SMPL: The Simply Good Foods Company
26.74 USD 0.21 (0.79%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMPL para hoje mudou para 0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.41 e o mais alto foi 26.86.
Veja a dinâmica do par de moedas The Simply Good Foods Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
26.41 26.86
Faixa anual
26.12 40.53
- Fechamento anterior
- 26.53
- Open
- 26.54
- Bid
- 26.74
- Ask
- 27.04
- Low
- 26.41
- High
- 26.86
- Volume
- 460
- Mudança diária
- 0.79%
- Mudança mensal
- -6.76%
- Mudança de 6 meses
- -22.36%
- Mudança anual
- -22.94%
