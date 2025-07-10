Валюты / SMPL
SMPL: The Simply Good Foods Company
27.00 USD 0.86 (3.29%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMPL за сегодня изменился на 3.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.27, а максимальная — 27.13.
Следите за динамикой The Simply Good Foods Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SMPL
- Акции Simply Good Foods достигли 52-недельного минимума в $27,00
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $27.00
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $28.02
- Simply Goods Group price target lowered to $32 by Jefferies on transition year concerns
- Simply Good Foods Co stock hits 52-week low at $28.54
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Simply Good Foods Co stock hits 52-week low at $29.72
- Central Garden & Pet stock price target raised to $50 by Canaccord on strong profitability
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $30.43
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Simply Goods stock at $39
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Simply good foods CEO Tanner buys $200k in shares
- Brian Davidson highlights food stocks with potential despite industry challenges
- Simply Goods Group stock price target lowered to $43 at Mizuho
- Central Garden & Pet stock rises as company raises FY2025 EPS guidance
- The Simply Goods Group stock rating reiterated at Outperform by Bernstein
- The Simply Goods Group stock outlook lowered as UBS maintains Neutral rating
- Simply Goods Group stock rating reiterated at Neutral by DA Davidson
- Simply Good Foods stock price target lowered to $34 from $36 at TD Cowen
- Stifel reiterates Buy rating on Simply Good Foods stock after strong Q3
- JPMorgan maintains Neutral rating on Medtronic stock amid renal denervation coverage win
- Tryg Q2 2025 slides: Insurance service result up 4.3%, combined ratio improves
- The Simply Good Foods Company (SMPL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
26.27 27.13
Годовой диапазон
26.12 40.53
- Предыдущее закрытие
- 26.14
- Open
- 26.31
- Bid
- 27.00
- Ask
- 27.30
- Low
- 26.27
- High
- 27.13
- Объем
- 4.080 K
- Дневное изменение
- 3.29%
- Месячное изменение
- -5.86%
- 6-месячное изменение
- -21.60%
- Годовое изменение
- -22.19%
