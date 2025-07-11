Divisas / SMPL
SMPL: The Simply Good Foods Company
26.53 USD 0.47 (1.74%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SMPL de hoy ha cambiado un -1.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.48, mientras que el máximo ha alcanzado 27.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Simply Good Foods Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SMPL News
- Las acciones de Simply Good Foods tocan mínimos de 52 semanas a 27,00 dólares
- Acciones de Simply Good Foods tocan mínimos de 52 semanas a $27.00
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $27.00
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $28.02
- Simply Goods Group price target lowered to $32 by Jefferies on transition year concerns
- Simply Good Foods Co stock hits 52-week low at $28.54
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Simply Good Foods Co stock hits 52-week low at $29.72
- Central Garden & Pet stock price target raised to $50 by Canaccord on strong profitability
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $30.43
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Simply Goods stock at $39
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Simply good foods CEO Tanner buys $200k in shares
- Brian Davidson highlights food stocks with potential despite industry challenges
- Simply Goods Group stock price target lowered to $43 at Mizuho
- Central Garden & Pet stock rises as company raises FY2025 EPS guidance
- The Simply Goods Group stock rating reiterated at Outperform by Bernstein
- The Simply Goods Group stock outlook lowered as UBS maintains Neutral rating
- Simply Goods Group stock rating reiterated at Neutral by DA Davidson
- Simply Good Foods stock price target lowered to $34 from $36 at TD Cowen
- Stifel reiterates Buy rating on Simply Good Foods stock after strong Q3
- JPMorgan maintains Neutral rating on Medtronic stock amid renal denervation coverage win
- Tryg Q2 2025 slides: Insurance service result up 4.3%, combined ratio improves
Rango diario
26.48 27.30
Rango anual
26.12 40.53
- Cierres anteriores
- 27.00
- Open
- 27.03
- Bid
- 26.53
- Ask
- 26.83
- Low
- 26.48
- High
- 27.30
- Volumen
- 3.584 K
- Cambio diario
- -1.74%
- Cambio mensual
- -7.50%
- Cambio a 6 meses
- -22.97%
- Cambio anual
- -23.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B