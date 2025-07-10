Dövizler / SMPL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SMPL: The Simply Good Foods Company
26.36 USD 0.52 (1.93%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMPL fiyatı bugün -1.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.33 ve Yüksek fiyatı olarak 26.96 aralığında işlem gördü.
The Simply Good Foods Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMPL haberleri
- Simply Good Foods hisseleri 27,00 dolar ile 52 haftalık dibe indi
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $27.00
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $28.02
- Simply Goods Group price target lowered to $32 by Jefferies on transition year concerns
- Simply Good Foods Co stock hits 52-week low at $28.54
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Simply Good Foods Co stock hits 52-week low at $29.72
- Central Garden & Pet stock price target raised to $50 by Canaccord on strong profitability
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $30.43
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Simply Goods stock at $39
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Simply good foods CEO Tanner buys $200k in shares
- Brian Davidson highlights food stocks with potential despite industry challenges
- Simply Goods Group stock price target lowered to $43 at Mizuho
- Central Garden & Pet stock rises as company raises FY2025 EPS guidance
- The Simply Goods Group stock rating reiterated at Outperform by Bernstein
- The Simply Goods Group stock outlook lowered as UBS maintains Neutral rating
- Simply Goods Group stock rating reiterated at Neutral by DA Davidson
- Simply Good Foods stock price target lowered to $34 from $36 at TD Cowen
- Stifel reiterates Buy rating on Simply Good Foods stock after strong Q3
- JPMorgan maintains Neutral rating on Medtronic stock amid renal denervation coverage win
- Tryg Q2 2025 slides: Insurance service result up 4.3%, combined ratio improves
- The Simply Good Foods Company (SMPL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
26.33 26.96
Yıllık aralık
26.12 40.53
- Önceki kapanış
- 26.88
- Açılış
- 26.91
- Satış
- 26.36
- Alış
- 26.66
- Düşük
- 26.33
- Yüksek
- 26.96
- Hacim
- 2.181 K
- Günlük değişim
- -1.93%
- Aylık değişim
- -8.09%
- 6 aylık değişim
- -23.46%
- Yıllık değişim
- -24.03%
21 Eylül, Pazar