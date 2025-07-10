QuotazioniSezioni
SMPL: The Simply Good Foods Company

26.36 USD 0.52 (1.93%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMPL ha avuto una variazione del -1.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.33 e ad un massimo di 26.96.

Segui le dinamiche di The Simply Good Foods Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.33 26.96
Intervallo Annuale
26.12 40.53
Chiusura Precedente
26.88
Apertura
26.91
Bid
26.36
Ask
26.66
Minimo
26.33
Massimo
26.96
Volume
2.181 K
Variazione giornaliera
-1.93%
Variazione Mensile
-8.09%
Variazione Semestrale
-23.46%
Variazione Annuale
-24.03%
20 settembre, sabato