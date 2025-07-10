Valute / SMPL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SMPL: The Simply Good Foods Company
26.36 USD 0.52 (1.93%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMPL ha avuto una variazione del -1.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.33 e ad un massimo di 26.96.
Segui le dinamiche di The Simply Good Foods Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMPL News
- Simply Good Foods tocca il minimo di 52 settimane a $27,00
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $27.00
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $28.02
- Simply Goods Group price target lowered to $32 by Jefferies on transition year concerns
- Simply Good Foods Co stock hits 52-week low at $28.54
- Ave Maria Value Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVERX)
- Simply Good Foods Co stock hits 52-week low at $29.72
- Central Garden & Pet stock price target raised to $50 by Canaccord on strong profitability
- Simply Good Foods stock hits 52-week low at $30.43
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Simply Goods stock at $39
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Simply good foods CEO Tanner buys $200k in shares
- Brian Davidson highlights food stocks with potential despite industry challenges
- Simply Goods Group stock price target lowered to $43 at Mizuho
- Central Garden & Pet stock rises as company raises FY2025 EPS guidance
- The Simply Goods Group stock rating reiterated at Outperform by Bernstein
- The Simply Goods Group stock outlook lowered as UBS maintains Neutral rating
- Simply Goods Group stock rating reiterated at Neutral by DA Davidson
- Simply Good Foods stock price target lowered to $34 from $36 at TD Cowen
- Stifel reiterates Buy rating on Simply Good Foods stock after strong Q3
- JPMorgan maintains Neutral rating on Medtronic stock amid renal denervation coverage win
- Tryg Q2 2025 slides: Insurance service result up 4.3%, combined ratio improves
- The Simply Good Foods Company (SMPL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
26.33 26.96
Intervallo Annuale
26.12 40.53
- Chiusura Precedente
- 26.88
- Apertura
- 26.91
- Bid
- 26.36
- Ask
- 26.66
- Minimo
- 26.33
- Massimo
- 26.96
- Volume
- 2.181 K
- Variazione giornaliera
- -1.93%
- Variazione Mensile
- -8.09%
- Variazione Semestrale
- -23.46%
- Variazione Annuale
- -24.03%
20 settembre, sabato