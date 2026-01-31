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RFDI: First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

92.09 USD 0.10 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RFDI汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点92.03和高点92.44进行交易。

关注First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFDI新闻

常见问题解答

RFDI股票今天的价格是多少？

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF股票今天的定价为92.09。它在92.03 - 92.44范围内交易，昨天的收盘价为91.99，交易量达到10。RFDI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF股票是否支付股息？

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF目前的价值为92.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.38%和USD。实时查看图表以跟踪RFDI走势。

如何购买RFDI股票？

您可以以92.09的当前价格购买First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF股票。订单通常设置在92.09或92.39附近，而10和-0.29%显示市场活动。立即关注RFDI的实时图表更新。

如何投资RFDI股票？

投资First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF需要考虑年度范围74.64 - 92.44和当前价格92.09。许多人在以92.09或92.39下订单之前，会比较1.15%和。实时查看RFDI价格图表，了解每日变化。

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF的最高价格是92.44。在74.64 - 92.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF的绩效。

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF股票的最低价格是多少？

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF（RFDI）的最低价格为74.64。将其与当前的92.09和74.64 - 92.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFDI股票是什么时候拆分的？

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.99和23.38%中可见。

日范围
92.03 92.44
年范围
74.64 92.44
前一天收盘价
91.99
开盘价
92.36
卖价
92.09
买价
92.39
最低价
92.03
最高价
92.44
交易量
10
日变化
0.11%
月变化
1.15%
6个月变化
6.40%
年变化
23.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%