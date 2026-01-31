RFDI: First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
今日RFDI汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点92.03和高点92.44进行交易。
关注First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RFDI股票今天的价格是多少？
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF股票今天的定价为92.09。它在92.03 - 92.44范围内交易，昨天的收盘价为91.99，交易量达到10。RFDI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF股票是否支付股息？
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF目前的价值为92.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.38%和USD。实时查看图表以跟踪RFDI走势。
如何购买RFDI股票？
您可以以92.09的当前价格购买First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF股票。订单通常设置在92.09或92.39附近，而10和-0.29%显示市场活动。立即关注RFDI的实时图表更新。
如何投资RFDI股票？
投资First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF需要考虑年度范围74.64 - 92.44和当前价格92.09。许多人在以92.09或92.39下订单之前，会比较1.15%和。实时查看RFDI价格图表，了解每日变化。
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF的最高价格是92.44。在74.64 - 92.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF的绩效。
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF股票的最低价格是多少？
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF（RFDI）的最低价格为74.64。将其与当前的92.09和74.64 - 92.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RFDI股票是什么时候拆分的？
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.99和23.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 91.99
- 开盘价
- 92.36
- 卖价
- 92.09
- 买价
- 92.39
- 最低价
- 92.03
- 最高价
- 92.44
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 1.15%
- 6个月变化
- 6.40%
- 年变化
- 23.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%