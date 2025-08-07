货币 / ORA
ORA: Ormat Technologies Inc
93.15 USD 2.13 (2.34%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ORA汇率已更改2.34%。当日，交易品种以低点92.09和高点93.69进行交易。
关注Ormat Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORA新闻
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.88%
- 以色列股市收低；截至收盘特拉维夫TA35指数下跌1.88%
- Piper Sandler上调Ormat Technologies股票评级，看好AI电力需求
- Piper Sandler upgrades Ormat Technologies stock rating on AI power demand
- 以色列股市收低；截至收盘特拉维夫TA35指数下跌0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.77%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Bloom Energy Outpaces Industry in a Year: How to Play the Stock?
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Ormat extends 25-year power agreement with California authorities
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Piper Sandler raises Ormat Technologies stock price target to $90 on AI demand
- Ormat Technologies stock hits 52-week high at 91.81 USD
- CSAN vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Jefferies upgrades Orora stock to Buy on solid results and Saverglass recovery
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.62%
- Ormat Technologies Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Ormat Technologies stock rating reiterated as Buy by UBS
- Ormat Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ORA)
- Ormat Technologies, Inc. (ORA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oppenheimer raises Ormat Technologies stock price target to $100 on strong growth outlook
- Ormat Q2 2025 slides: Storage and Products segments drive 9.9% revenue growth
日范围
92.09 93.69
年范围
61.58 95.36
- 前一天收盘价
- 91.02
- 开盘价
- 92.37
- 卖价
- 93.15
- 买价
- 93.45
- 最低价
- 92.09
- 最高价
- 93.69
- 交易量
- 603
- 日变化
- 2.34%
- 月变化
- 3.56%
- 6个月变化
- 31.72%
- 年变化
- 21.13%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值