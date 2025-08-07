Dövizler / ORA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ORA: Ormat Technologies Inc
92.46 USD 1.53 (1.63%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ORA fiyatı bugün -1.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.24 ve Yüksek fiyatı olarak 93.98 aralığında işlem gördü.
Ormat Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORA haberleri
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.88%
- Piper Sandler, yapay zeka enerji talebi nedeniyle Ormat Technologies hisse değerlendirmesini yükseltti
- Piper Sandler upgrades Ormat Technologies stock rating on AI power demand
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.77%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Bloom Energy Outpaces Industry in a Year: How to Play the Stock?
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Ormat extends 25-year power agreement with California authorities
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Piper Sandler raises Ormat Technologies stock price target to $90 on AI demand
- Ormat Technologies stock hits 52-week high at 91.81 USD
- CSAN vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Jefferies upgrades Orora stock to Buy on solid results and Saverglass recovery
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.62%
- Ormat Technologies Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Ormat Technologies stock rating reiterated as Buy by UBS
- Ormat Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ORA)
- Ormat Technologies, Inc. (ORA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oppenheimer raises Ormat Technologies stock price target to $100 on strong growth outlook
- Ormat Q2 2025 slides: Storage and Products segments drive 9.9% revenue growth
- Ormat Technologies: Geothermal Is Getting Overdue Attention (NYSE:ORA)
- Ormat (ORA) Q2 Revenue Jumps 10%
Günlük aralık
92.24 93.98
Yıllık aralık
61.58 95.36
- Önceki kapanış
- 93.99
- Açılış
- 93.59
- Satış
- 92.46
- Alış
- 92.76
- Düşük
- 92.24
- Yüksek
- 93.98
- Hacim
- 564
- Günlük değişim
- -1.63%
- Aylık değişim
- 2.79%
- 6 aylık değişim
- 30.74%
- Yıllık değişim
- 20.23%
21 Eylül, Pazar