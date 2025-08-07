FiyatlarBölümler
Dövizler / ORA
Geri dön - Hisse senetleri

ORA: Ormat Technologies Inc

92.46 USD 1.53 (1.63%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ORA fiyatı bugün -1.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.24 ve Yüksek fiyatı olarak 93.98 aralığında işlem gördü.

Ormat Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ORA haberleri

Günlük aralık
92.24 93.98
Yıllık aralık
61.58 95.36
Önceki kapanış
93.99
Açılış
93.59
Satış
92.46
Alış
92.76
Düşük
92.24
Yüksek
93.98
Hacim
564
Günlük değişim
-1.63%
Aylık değişim
2.79%
6 aylık değişim
30.74%
Yıllık değişim
20.23%
21 Eylül, Pazar