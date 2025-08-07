CotationsSections
Devises / ORA
Retour à Actions

ORA: Ormat Technologies Inc

92.46 USD 1.53 (1.63%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ORA a changé de -1.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 92.24 et à un maximum de 93.98.

Suivez la dynamique Ormat Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ORA Nouvelles

Range quotidien
92.24 93.98
Range Annuel
61.58 95.36
Clôture Précédente
93.99
Ouverture
93.59
Bid
92.46
Ask
92.76
Plus Bas
92.24
Plus Haut
93.98
Volume
564
Changement quotidien
-1.63%
Changement Mensuel
2.79%
Changement à 6 Mois
30.74%
Changement Annuel
20.23%
20 septembre, samedi