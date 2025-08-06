Валюты / ORA
ORA: Ormat Technologies Inc
91.02 USD 0.73 (0.80%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORA за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.97, а максимальная — 92.24.
Следите за динамикой Ormat Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ORA
- Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.77%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Bloom Energy Outpaces Industry in a Year: How to Play the Stock?
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Ormat extends 25-year power agreement with California authorities
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Piper Sandler raises Ormat Technologies stock price target to $90 on AI demand
- Ormat Technologies stock hits 52-week high at 91.81 USD
- CSAN vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Jefferies upgrades Orora stock to Buy on solid results and Saverglass recovery
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.62%
- Ormat Technologies Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Ormat Technologies stock rating reiterated as Buy by UBS
- Ormat Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ORA)
- Ormat Technologies, Inc. (ORA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oppenheimer raises Ormat Technologies stock price target to $100 on strong growth outlook
- Ormat Q2 2025 slides: Storage and Products segments drive 9.9% revenue growth
- Ormat Technologies: Geothermal Is Getting Overdue Attention (NYSE:ORA)
- Ormat (ORA) Q2 Revenue Jumps 10%
- Ormat Technologies (ORA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Ormat Technologies (ORA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
90.97 92.24
Годовой диапазон
61.58 95.36
- Предыдущее закрытие
- 91.75
- Open
- 91.63
- Bid
- 91.02
- Ask
- 91.32
- Low
- 90.97
- High
- 92.24
- Объем
- 549
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 28.70%
- Годовое изменение
- 18.36%
