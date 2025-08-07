Moedas / ORA
ORA: Ormat Technologies Inc
92.71 USD 0.20 (0.22%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ORA para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 92.52 e o mais alto foi 92.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Ormat Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
92.52 92.88
Faixa anual
61.58 95.36
- Fechamento anterior
- 92.51
- Open
- 92.76
- Bid
- 92.71
- Ask
- 93.01
- Low
- 92.52
- High
- 92.88
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 3.07%
- Mudança de 6 meses
- 31.09%
- Mudança anual
- 20.56%
