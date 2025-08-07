통화 / ORA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ORA: Ormat Technologies Inc
92.46 USD 1.53 (1.63%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ORA 환율이 오늘 -1.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 92.24이고 고가는 93.98이었습니다.
Ormat Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORA News
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.88%
- Ormat Technologies, AI 전력 수요에 목표가 상향
- Piper Sandler upgrades Ormat Technologies stock rating on AI power demand
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.77%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Bloom Energy Outpaces Industry in a Year: How to Play the Stock?
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Ormat extends 25-year power agreement with California authorities
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Piper Sandler raises Ormat Technologies stock price target to $90 on AI demand
- Ormat Technologies stock hits 52-week high at 91.81 USD
- CSAN vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Jefferies upgrades Orora stock to Buy on solid results and Saverglass recovery
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.62%
- Ormat Technologies Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Ormat Technologies stock rating reiterated as Buy by UBS
- Ormat Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ORA)
- Ormat Technologies, Inc. (ORA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oppenheimer raises Ormat Technologies stock price target to $100 on strong growth outlook
- Ormat Q2 2025 slides: Storage and Products segments drive 9.9% revenue growth
- Ormat Technologies: Geothermal Is Getting Overdue Attention (NYSE:ORA)
- Ormat (ORA) Q2 Revenue Jumps 10%
일일 변동 비율
92.24 93.98
년간 변동
61.58 95.36
- 이전 종가
- 93.99
- 시가
- 93.59
- Bid
- 92.46
- Ask
- 92.76
- 저가
- 92.24
- 고가
- 93.98
- 볼륨
- 564
- 일일 변동
- -1.63%
- 월 변동
- 2.79%
- 6개월 변동
- 30.74%
- 년간 변동율
- 20.23%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K