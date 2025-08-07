Valute / ORA
ORA: Ormat Technologies Inc
92.46 USD 1.53 (1.63%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ORA ha avuto una variazione del -1.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 92.24 e ad un massimo di 93.98.
Segui le dinamiche di Ormat Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ORA News
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.88%
- Piper Sandler migliora il rating delle azioni di Ormat Technologies grazie alla domanda energetica per l’AI
- Piper Sandler upgrades Ormat Technologies stock rating on AI power demand
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.77%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Bloom Energy Outpaces Industry in a Year: How to Play the Stock?
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Ormat extends 25-year power agreement with California authorities
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Piper Sandler raises Ormat Technologies stock price target to $90 on AI demand
- Ormat Technologies stock hits 52-week high at 91.81 USD
- CSAN vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Jefferies upgrades Orora stock to Buy on solid results and Saverglass recovery
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.62%
- Ormat Technologies Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Ormat Technologies stock rating reiterated as Buy by UBS
- Ormat Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ORA)
- Ormat Technologies, Inc. (ORA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oppenheimer raises Ormat Technologies stock price target to $100 on strong growth outlook
- Ormat Q2 2025 slides: Storage and Products segments drive 9.9% revenue growth
- Ormat Technologies: Geothermal Is Getting Overdue Attention (NYSE:ORA)
- Ormat (ORA) Q2 Revenue Jumps 10%
Intervallo Giornaliero
92.24 93.98
Intervallo Annuale
61.58 95.36
- Chiusura Precedente
- 93.99
- Apertura
- 93.59
- Bid
- 92.46
- Ask
- 92.76
- Minimo
- 92.24
- Massimo
- 93.98
- Volume
- 564
- Variazione giornaliera
- -1.63%
- Variazione Mensile
- 2.79%
- Variazione Semestrale
- 30.74%
- Variazione Annuale
- 20.23%
20 settembre, sabato