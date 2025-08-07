QuotazioniSezioni
Valute / ORA
Tornare a Azioni

ORA: Ormat Technologies Inc

92.46 USD 1.53 (1.63%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ORA ha avuto una variazione del -1.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 92.24 e ad un massimo di 93.98.

Segui le dinamiche di Ormat Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ORA News

Intervallo Giornaliero
92.24 93.98
Intervallo Annuale
61.58 95.36
Chiusura Precedente
93.99
Apertura
93.59
Bid
92.46
Ask
92.76
Minimo
92.24
Massimo
93.98
Volume
564
Variazione giornaliera
-1.63%
Variazione Mensile
2.79%
Variazione Semestrale
30.74%
Variazione Annuale
20.23%
20 settembre, sabato