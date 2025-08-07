KurseKategorien
Währungen / ORA
Zurück zum Aktien

ORA: Ormat Technologies Inc

93.99 USD 1.48 (1.60%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ORA hat sich für heute um 1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.52 bis zu einem Hoch von 94.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ormat Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ORA News

Tagesspanne
92.52 94.74
Jahresspanne
61.58 95.36
Vorheriger Schlusskurs
92.51
Eröffnung
92.76
Bid
93.99
Ask
94.29
Tief
92.52
Hoch
94.74
Volumen
799
Tagesänderung
1.60%
Monatsänderung
4.49%
6-Monatsänderung
32.90%
Jahresänderung
22.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K