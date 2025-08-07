Währungen / ORA
ORA: Ormat Technologies Inc
93.99 USD 1.48 (1.60%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ORA hat sich für heute um 1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.52 bis zu einem Hoch von 94.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ormat Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
92.52 94.74
Jahresspanne
61.58 95.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.51
- Eröffnung
- 92.76
- Bid
- 93.99
- Ask
- 94.29
- Tief
- 92.52
- Hoch
- 94.74
- Volumen
- 799
- Tagesänderung
- 1.60%
- Monatsänderung
- 4.49%
- 6-Monatsänderung
- 32.90%
- Jahresänderung
- 22.22%
