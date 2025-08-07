通貨 / ORA
ORA: Ormat Technologies Inc
93.99 USD 1.48 (1.60%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ORAの今日の為替レートは、1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり92.52の安値と94.74の高値で取引されました。
Ormat Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORA News
1日のレンジ
92.52 94.74
1年のレンジ
61.58 95.36
- 以前の終値
- 92.51
- 始値
- 92.76
- 買値
- 93.99
- 買値
- 94.29
- 安値
- 92.52
- 高値
- 94.74
- 出来高
- 799
- 1日の変化
- 1.60%
- 1ヶ月の変化
- 4.49%
- 6ヶ月の変化
- 32.90%
- 1年の変化
- 22.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K