クォートセクション
通貨 / ORA
株に戻る

ORA: Ormat Technologies Inc

93.99 USD 1.48 (1.60%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ORAの今日の為替レートは、1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり92.52の安値と94.74の高値で取引されました。

Ormat Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ORA News

1日のレンジ
92.52 94.74
1年のレンジ
61.58 95.36
以前の終値
92.51
始値
92.76
買値
93.99
買値
94.29
安値
92.52
高値
94.74
出来高
799
1日の変化
1.60%
1ヶ月の変化
4.49%
6ヶ月の変化
32.90%
1年の変化
22.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K