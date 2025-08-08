Divisas / ORA
ORA: Ormat Technologies Inc
92.51 USD 1.49 (1.64%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ORA de hoy ha cambiado un 1.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 92.09, mientras que el máximo ha alcanzado 94.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ormat Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORA News
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.88%
- Piper Sandler mejora la calificación de Ormat Technologies por demanda energética de IA
- Piper Sandler upgrades Ormat Technologies stock rating on AI power demand
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.77%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- Bloom Energy Outpaces Industry in a Year: How to Play the Stock?
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Ormat extends 25-year power agreement with California authorities
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Piper Sandler raises Ormat Technologies stock price target to $90 on AI demand
- Ormat Technologies stock hits 52-week high at 91.81 USD
- CSAN vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Jefferies upgrades Orora stock to Buy on solid results and Saverglass recovery
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.62%
- Ormat Technologies Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Ormat Technologies stock rating reiterated as Buy by UBS
- Ormat Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ORA)
- Ormat Technologies, Inc. (ORA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oppenheimer raises Ormat Technologies stock price target to $100 on strong growth outlook
Rango diario
92.09 94.01
Rango anual
61.58 95.36
- Cierres anteriores
- 91.02
- Open
- 92.37
- Bid
- 92.51
- Ask
- 92.81
- Low
- 92.09
- High
- 94.01
- Volumen
- 1.571 K
- Cambio diario
- 1.64%
- Cambio mensual
- 2.85%
- Cambio a 6 meses
- 30.81%
- Cambio anual
- 20.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B