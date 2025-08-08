CotizacionesSecciones
ORA: Ormat Technologies Inc

92.51 USD 1.49 (1.64%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ORA de hoy ha cambiado un 1.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 92.09, mientras que el máximo ha alcanzado 94.01.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ormat Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

ORA News

Rango diario
92.09 94.01
Rango anual
61.58 95.36
Cierres anteriores
91.02
Open
92.37
Bid
92.51
Ask
92.81
Low
92.09
High
94.01
Volumen
1.571 K
Cambio diario
1.64%
Cambio mensual
2.85%
Cambio a 6 meses
30.81%
Cambio anual
20.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B