报价部分
货币 / NIXXW
回到股票

NIXXW: Nixxy, Inc.

0.0190 USD 0.0000 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NIXXW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.0190和高点0.0190进行交易。

关注Nixxy, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NIXXW股票今天的价格是多少？

Nixxy, Inc.股票今天的定价为0.0190。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.0190，交易量达到2。NIXXW的实时价格图表显示了这些更新。

Nixxy, Inc.股票是否支付股息？

Nixxy, Inc.目前的价值为0.0190。股息政策取决于公司，而投资者也会关注90.00%和USD。实时查看图表以跟踪NIXXW走势。

如何购买NIXXW股票？

您可以以0.0190的当前价格购买Nixxy, Inc.股票。订单通常设置在0.0190或0.0220附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注NIXXW的实时图表更新。

如何投资NIXXW股票？

投资Nixxy, Inc.需要考虑年度范围0.0055 - 0.0670和当前价格0.0190。许多人在以0.0190或0.0220下订单之前，会比较-29.10%和。实时查看NIXXW价格图表，了解每日变化。

Nixxy, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nixxy, Inc.的最高价格是0.0670。在0.0055 - 0.0670内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nixxy, Inc.的绩效。

Nixxy, Inc.股票的最低价格是多少？

Nixxy, Inc.（NIXXW）的最低价格为0.0055。将其与当前的0.0190和0.0055 - 0.0670进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NIXXW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NIXXW股票是什么时候拆分的？

Nixxy, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0190和90.00%中可见。

日范围
0.0190 0.0190
年范围
0.0055 0.0670
前一天收盘价
0.0190
开盘价
0.0190
卖价
0.0190
买价
0.0220
最低价
0.0190
最高价
0.0190
交易量
2
日变化
0.00%
月变化
-29.10%
6个月变化
-36.67%
年变化
90.00%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值