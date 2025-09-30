- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NIXXW: Nixxy, Inc.
Le taux de change de NIXXW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0190 et à un maximum de 0.0190.
Suivez la dynamique Nixxy, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NIXXW aujourd'hui ?
L'action Nixxy, Inc. est cotée à 0.0190 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 0.0190 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de NIXXW présente ces mises à jour.
L'action Nixxy, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Nixxy, Inc. est actuellement valorisé à 0.0190. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 90.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NIXXW.
Comment acheter des actions NIXXW ?
Vous pouvez acheter des actions Nixxy, Inc. au cours actuel de 0.0190. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0190 ou de 0.0220, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NIXXW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NIXXW ?
Investir dans Nixxy, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0055 - 0.0670 et le prix actuel 0.0190. Beaucoup comparent -29.10% et -36.67% avant de passer des ordres à 0.0190 ou 0.0220. Consultez le graphique du cours de NIXXW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nixxy, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Nixxy, Inc. l'année dernière était 0.0670. Au cours de 0.0055 - 0.0670, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0190 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nixxy, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nixxy, Inc. ?
Le cours le plus bas de Nixxy, Inc. (NIXXW) sur l'année a été 0.0055. Sa comparaison avec 0.0190 et 0.0055 - 0.0670 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NIXXW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NIXXW a-t-elle été divisée ?
Nixxy, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0190 et 90.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0190
- Ouverture
- 0.0190
- Bid
- 0.0190
- Ask
- 0.0220
- Plus Bas
- 0.0190
- Plus Haut
- 0.0190
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -29.10%
- Changement à 6 Mois
- -36.67%
- Changement Annuel
- 90.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4