通貨 / NIXXW
NIXXW: Nixxy, Inc.

0.0190 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NIXXWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0190の安値と0.0190の高値で取引されました。

Nixxy, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NIXXW株の現在の価格は？

Nixxy, Inc.の株価は本日0.0190です。0.00%内で取引され、前日の終値は0.0190、取引量は2に達しました。NIXXWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Nixxy, Inc.の株は配当を出しますか？

Nixxy, Inc.の現在の価格は0.0190です。配当方針は会社によりますが、投資家は90.00%やUSDにも注目します。NIXXWの動きはライブチャートで確認できます。

NIXXW株を買う方法は？

Nixxy, Inc.の株は現在0.0190で購入可能です。注文は通常0.0190または0.0220付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。NIXXWの最新情報はライブチャートで確認できます。

NIXXW株に投資する方法は？

Nixxy, Inc.への投資では、年間の値幅0.0055 - 0.0670と現在の0.0190を考慮します。注文は多くの場合0.0190や0.0220で行われる前に、-29.10%や-36.67%と比較されます。NIXXWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Nixxy, Inc.の株の最高値は？

Nixxy, Inc.の過去1年の最高値は0.0670でした。0.0055 - 0.0670内で株価は大きく変動し、0.0190と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nixxy, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Nixxy, Inc.の株の最低値は？

Nixxy, Inc.(NIXXW)の年間最安値は0.0055でした。現在の0.0190や0.0055 - 0.0670と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NIXXWの動きはライブチャートで確認できます。

NIXXWの株式分割はいつ行われましたか？

Nixxy, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0190、90.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0190 0.0190
1年のレンジ
0.0055 0.0670
以前の終値
0.0190
始値
0.0190
買値
0.0190
買値
0.0220
安値
0.0190
高値
0.0190
出来高
2
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-29.10%
6ヶ月の変化
-36.67%
1年の変化
90.00%
