NIXXW: Nixxy, Inc.
Курс NIXXW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0190, а максимальная — 0.0190.
Следите за динамикой Nixxy, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NIXXW сегодня?
Nixxy, Inc. (NIXXW) сегодня оценивается на уровне 0.0190. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0190, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NIXXW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nixxy, Inc.?
Nixxy, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0190. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 90.00% и USD. Отслеживайте движения NIXXW на графике в реальном времени.
Как купить акции NIXXW?
Вы можете купить акции Nixxy, Inc. (NIXXW) по текущей цене 0.0190. Ордера обычно размещаются около 0.0190 или 0.0220, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NIXXW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NIXXW?
Инвестирование в Nixxy, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0055 - 0.0670 и текущей цены 0.0190. Многие сравнивают -29.10% и -36.67% перед размещением ордеров на 0.0190 или 0.0220. Изучайте ежедневные изменения цены NIXXW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nixxy, Inc.?
Самая высокая цена Nixxy, Inc. (NIXXW) за последний год составила 0.0670. Акции заметно колебались в пределах 0.0055 - 0.0670, сравнение с 0.0190 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nixxy, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nixxy, Inc.?
Самая низкая цена Nixxy, Inc. (NIXXW) за год составила 0.0055. Сравнение с текущими 0.0190 и 0.0055 - 0.0670 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NIXXW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NIXXW?
В прошлом Nixxy, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0190 и 90.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0190
- Open
- 0.0190
- Bid
- 0.0190
- Ask
- 0.0220
- Low
- 0.0190
- High
- 0.0190
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -29.10%
- 6-месячное изменение
- -36.67%
- Годовое изменение
- 90.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%