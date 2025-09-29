КотировкиРазделы
NIXXW: Nixxy, Inc.

0.0190 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NIXXW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0190, а максимальная — 0.0190.

Следите за динамикой Nixxy, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NIXXW сегодня?

Nixxy, Inc. (NIXXW) сегодня оценивается на уровне 0.0190. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0190, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NIXXW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nixxy, Inc.?

Nixxy, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0190. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 90.00% и USD. Отслеживайте движения NIXXW на графике в реальном времени.

Как купить акции NIXXW?

Вы можете купить акции Nixxy, Inc. (NIXXW) по текущей цене 0.0190. Ордера обычно размещаются около 0.0190 или 0.0220, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NIXXW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NIXXW?

Инвестирование в Nixxy, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0055 - 0.0670 и текущей цены 0.0190. Многие сравнивают -29.10% и -36.67% перед размещением ордеров на 0.0190 или 0.0220. Изучайте ежедневные изменения цены NIXXW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nixxy, Inc.?

Самая высокая цена Nixxy, Inc. (NIXXW) за последний год составила 0.0670. Акции заметно колебались в пределах 0.0055 - 0.0670, сравнение с 0.0190 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nixxy, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nixxy, Inc.?

Самая низкая цена Nixxy, Inc. (NIXXW) за год составила 0.0055. Сравнение с текущими 0.0190 и 0.0055 - 0.0670 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NIXXW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NIXXW?

В прошлом Nixxy, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0190 и 90.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0190 0.0190
Годовой диапазон
0.0055 0.0670
Предыдущее закрытие
0.0190
Open
0.0190
Bid
0.0190
Ask
0.0220
Low
0.0190
High
0.0190
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-29.10%
6-месячное изменение
-36.67%
Годовое изменение
90.00%
