NIXXW: Nixxy, Inc.

0.0190 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NIXXW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0190 e ad un massimo di 0.0190.

Segui le dinamiche di Nixxy, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NIXXW oggi?

Oggi le azioni Nixxy, Inc. sono prezzate a 0.0190. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0190 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NIXXW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Nixxy, Inc. pagano dividendi?

Nixxy, Inc. è attualmente valutato a 0.0190. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 90.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NIXXW.

Come acquistare azioni NIXXW?

Puoi acquistare azioni Nixxy, Inc. al prezzo attuale di 0.0190. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0190 o 0.0220, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NIXXW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NIXXW?

Investire in Nixxy, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0055 - 0.0670 e il prezzo attuale 0.0190. Molti confrontano -29.10% e -36.67% prima di effettuare ordini su 0.0190 o 0.0220. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NIXXW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nixxy, Inc.?

Il prezzo massimo di Nixxy, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.0670. All'interno di 0.0055 - 0.0670, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0190 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nixxy, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nixxy, Inc.?

Il prezzo più basso di Nixxy, Inc. (NIXXW) nel corso dell'anno è stato 0.0055. Confrontandolo con gli attuali 0.0190 e 0.0055 - 0.0670 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NIXXW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NIXXW?

Nixxy, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0190 e 90.00%.

Intervallo Giornaliero
0.0190 0.0190
Intervallo Annuale
0.0055 0.0670
Chiusura Precedente
0.0190
Apertura
0.0190
Bid
0.0190
Ask
0.0220
Minimo
0.0190
Massimo
0.0190
Volume
2
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-29.10%
Variazione Semestrale
-36.67%
Variazione Annuale
90.00%
