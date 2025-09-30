- Panoramica
NIXXW: Nixxy, Inc.
Il tasso di cambio NIXXW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0190 e ad un massimo di 0.0190.
Segui le dinamiche di Nixxy, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NIXXW oggi?
Oggi le azioni Nixxy, Inc. sono prezzate a 0.0190. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0190 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NIXXW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nixxy, Inc. pagano dividendi?
Nixxy, Inc. è attualmente valutato a 0.0190. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 90.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NIXXW.
Come acquistare azioni NIXXW?
Puoi acquistare azioni Nixxy, Inc. al prezzo attuale di 0.0190. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0190 o 0.0220, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NIXXW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NIXXW?
Investire in Nixxy, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0055 - 0.0670 e il prezzo attuale 0.0190. Molti confrontano -29.10% e -36.67% prima di effettuare ordini su 0.0190 o 0.0220. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NIXXW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nixxy, Inc.?
Il prezzo massimo di Nixxy, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.0670. All'interno di 0.0055 - 0.0670, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0190 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nixxy, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nixxy, Inc.?
Il prezzo più basso di Nixxy, Inc. (NIXXW) nel corso dell'anno è stato 0.0055. Confrontandolo con gli attuali 0.0190 e 0.0055 - 0.0670 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NIXXW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NIXXW?
Nixxy, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0190 e 90.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.0190
- Apertura
- 0.0190
- Bid
- 0.0190
- Ask
- 0.0220
- Minimo
- 0.0190
- Massimo
- 0.0190
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -29.10%
- Variazione Semestrale
- -36.67%
- Variazione Annuale
- 90.00%
