NIXXW: Nixxy, Inc.
Der Wechselkurs von NIXXW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0190 bis zu einem Hoch von 0.0190 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nixxy, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NIXXW heute?
Die Aktie von Nixxy, Inc. (NIXXW) notiert heute bei 0.0190. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0190 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von NIXXW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NIXXW Dividenden?
Nixxy, Inc. wird derzeit mit 0.0190 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 90.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NIXXW zu verfolgen.
Wie kaufe ich NIXXW-Aktien?
Sie können Aktien von Nixxy, Inc. (NIXXW) zum aktuellen Kurs von 0.0190 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0190 oder 0.0220 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NIXXW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NIXXW-Aktien?
Bei einer Investition in Nixxy, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0055 - 0.0670 und der aktuelle Kurs 0.0190 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -29.10% und -36.67%, bevor sie Orders zu 0.0190 oder 0.0220 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NIXXW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nixxy, Inc.?
Der höchste Kurs von Nixxy, Inc. (NIXXW) im vergangenen Jahr lag bei 0.0670. Innerhalb von 0.0055 - 0.0670 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0190 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nixxy, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nixxy, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Nixxy, Inc. (NIXXW) im Laufe des Jahres betrug 0.0055. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0190 und der Spanne 0.0055 - 0.0670 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NIXXW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NIXXW statt?
Nixxy, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0190 und 90.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
