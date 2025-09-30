- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NIXXW: Nixxy, Inc.
A taxa do NIXXW para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0190 e o mais alto foi 0.0190.
Veja a dinâmica do par de moedas Nixxy, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NIXXW hoje?
Hoje Nixxy, Inc. (NIXXW) está avaliado em 0.0190. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.0190, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NIXXW em tempo real.
As ações de Nixxy, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Nixxy, Inc. está avaliado em 0.0190. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 90.00% e USD. Monitore os movimentos de NIXXW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NIXXW?
Você pode comprar ações de Nixxy, Inc. (NIXXW) pelo preço atual 0.0190. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0190 ou 0.0220, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NIXXW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NIXXW?
Investir em Nixxy, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0055 - 0.0670 e o preço atual 0.0190. Muitos comparam -29.10% e -36.67% antes de enviar ordens em 0.0190 ou 0.0220. Estude as mudanças diárias de preço de NIXXW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nixxy, Inc.?
O maior preço de Nixxy, Inc. (NIXXW) no último ano foi 0.0670. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0055 - 0.0670, e a comparação com 0.0190 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nixxy, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nixxy, Inc.?
O menor preço de Nixxy, Inc. (NIXXW) no ano foi 0.0055. A comparação com o preço atual 0.0190 e 0.0055 - 0.0670 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NIXXW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NIXXW?
No passado Nixxy, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0190 e 90.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0190
- Open
- 0.0190
- Bid
- 0.0190
- Ask
- 0.0220
- Low
- 0.0190
- High
- 0.0190
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -29.10%
- Mudança de 6 meses
- -36.67%
- Mudança anual
- 90.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4