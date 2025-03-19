货币 / MDAI
MDAI: Spectral AI Inc - Class A
2.10 USD 0.04 (1.94%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MDAI汇率已更改1.94%。当日，交易品种以低点2.05和高点2.19进行交易。
关注Spectral AI Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MDAI新闻
日范围
2.05 2.19
年范围
0.96 3.25
- 前一天收盘价
- 2.06
- 开盘价
- 2.09
- 卖价
- 2.10
- 买价
- 2.40
- 最低价
- 2.05
- 最高价
- 2.19
- 交易量
- 479
- 日变化
- 1.94%
- 月变化
- 10.53%
- 6个月变化
- 79.49%
- 年变化
- 90.91%
